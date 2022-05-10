Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ilk TikTok videosunu yayınladı

TikTok bu defa gerçek anlamıyla Dünya'yı aştı: ESA astronotu Samantha Cristoforetti Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ilk TikTok videosunu yayınladı.

Sozcu.com.tr

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SpaceX’in Crew-4 ekibinden Cristoforetti, 27 Nisan’da Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı. Diğer üç mürettebat üyesiyle birlikte altı ay boyunca ISS’de görev yapacak olan Cristoforetti, 88 saniyelik bir TikTok videosu paylaştı.

İstasyondan başka sosyal medya yayınları yapılmış olsa da bu şimdiye kadar ISS’den gelen ilk TikTok videosu oldu.

NASA, 2030’da ISS’yi emekliye ayırmayı planlıyor. Bu nedenle, istasyonda neler yapıldığını görebilmek için son birkaç yıl kalırken bir TikTok videosunun yayınlanması uzay meraklılarının ilgisini çekebilecek içeriklerin sosyal medyadan ulaşılabilir olması adına önemli bir gelişme olarak görülüyor.

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