Uzmanlar, Şili’de çekilen UFO görüntülerini tartışıyor

Daha önce de pek çok UFO hikayesinde adı geçen Güney Amerika ülkesi Şili, Eylül ayında ortaya çıkan ve ilk kez yayımlanan UFO görüntülerini konuşuyor. Görgü tanıkları 'daha önce gökyüzünde bu kadar parlak bir ışık' görmediğini söylerken, uzmanlar daha çok araştırma için harekete geçtiklerini açıkladı.

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Güney Amerika ülkesi Şili’de Eylül ayında gözlemlenen ancak görüntüleri ilk kez yayımlanan UFO sosyal medyada gündem oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesi, havada 2 saat boyunca duran UFO’nun görüntülerini elde etti.

ABD hükümetinin UFO izleme biriminin eski başkanı Lue Elizondo, olağanüstü videonun ‘daha fazla soruşturma gerektirdiğini’ belirtti.

GÖRÜNTÜLERİ ÇEKERKEN TELEFONU BOZULDU

Video 9 Eylül’de emekli bir Şilili emlakçı ve amatör fotoğrafçı olan Hugo Franzani tarafından ailesinin Santiago’nun Las Condes banliyösünde bulunan arka bahçesinde çekildi.

Franzani, cismin yaydığı titreşen beyaz ışığın bir kamera flaşı kadar parlak olduğunu ve ara sıra mavi, yeşil ve kırmızı ışıkların da görüldüğünü açıkladı.

Franzani, gökyüzünde UFO’yu gördüğünde telefonunu eline alıp çekmeye başladığını söyledi. Ancak elde edilen görüntülerin bazılarının tamamen karanlık olduğu saptandı. 81 yaşındaki adam telefonunun çekim sırasında bir sorun yaşadığını ve görüntülerin çoğunun ‘karanlık’ çıktığını söyledi.

YANIP SÖNEN IŞIKLAR

Deneyimli bir amatör fotoğrafçı olan Franzani, daha önce veya o zamandan beri telefonunda hiç böyle bir sorun yaşamadığını söyledi.

Tuhaf bir şekilde, iki dakikalık videodaki nesne bir noktada bir an için kayboluyor gibi görünüyor ve ardından yoğun bir ışık patlamasıyla yanıp sönerek yeniden ortaya çıkıyor.

Franzani, cismin üzerindeki ışık parladığında, yan tarafında ‘küçük farlar’ gibi görünen şeylerin de belirdiğini açıkladı.

Franzani’nin oğlu Andy de İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği demeçte, Bugüne kadar gökyüzünde bu kadar büyük bir ışık saçacak hiçbir şey görmediğini söyledi.

Olay, kısa sürede sosyal medyada da günün konusu oldu.

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