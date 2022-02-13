Yeni bir araştırma müzik seçimiyle kişilik arasındaki bağlantıyı ortaya koydu

Cambridge Üniversitesi'nin araştırmasına göre; insanların müzik seçimi kişiliklerini de ortaya koyuyor. Örneğin; Nirvana hayranlarının nevrotik olma olasılığı daha yüksekken, Ed Sheeran'dan hoşlanan kişiler dışa dönük olma eğiliminde.

Sozcu.com.tr

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Yeni bir araştırma, müzik seçiminin insanların kişilikleriyle ilgili ipuçları verdiğini ortaya koydu. Araştırma seçimlerin, ülkeden ülkeye farklılık göstermediğini de ileri sürdü. Cambridge Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılar, Ed Sheeran’ın Shivers şarkısının Birleşik Krallık’taki dışa dönük kişilere, Arjantin veya Hindistan’da yaşayanlar kadar çekici geldiğini söylüyor.

ABD’de nevrotik özelliklere sahip olanlar da Danimarka veya Güney Afrika’da yaşayan benzer bir kişiliğe sahip kişiler kadar Nirvana dinlemekten keyif alıyor.

Çalışma, dünyanın neresinde olursa olsun uyumlu insanların, Marvin Gaye’in What’s Going On’unu veya Lady Gaga ve Bradley Cooper’ın Shallow’unu sevme eğiliminde olduğunu buldu.

İNSANLAR DİL VE COĞRAFYAYA GÖRE AYRILSA DA MÜZİK SEÇİMLERİ AYNI

Cambridge Üniversitesi’nde fahri araştırma görevlisi olan Dr David Greenberg tarafından yürütülen araştırma, 50’den fazla ülkeden 350.000’den fazla insanı içeriyordu ve müzikal tercihler ile kişilik arasındaki bağlantıların evrensel olduğunu ortaya çıkardı.

Aynı zamanda bir müzisyen olan Greenberg, “Müzik ve kişilik arasındaki bu kalıpların dünya çapında ne kadar çoğaldığına şaşırdık. İnsanlar coğrafya, dil ve kültüre göre ayrılabilir, ancak dünyanın bir yerindeki içe dönük bir kişi, başka bir yerdeki içe dönüklerle aynı müziği seviyorsa, bu, müziğin çok güçlü bir köprü olabileceğini düşündürüyor. Müzik, insanların birbirlerini anlamalarına ve ortak bir zemin bulmalarına yardımcı oluyor.”

DIŞA DÖNÜKLERİN TERCİHİ POZİTİF VE İYİMSER ŞARKILAR

Araştırmacılar, heyecan arama, sosyallik ve olumlu duygular ile tanımlanan dışadönüklüklerin iyimser, pozitif ve dans edilebilir özelliklere sahip çağdaş müzikle ilişkilendirileceğini öngördüler. Benzer şekilde, düzen ve itaatle ilişkilendirilen vicdanlılığın, saldırgan ve asi temalı müzik tarzlarıyla çatıştığını gördüler.

Greenberg, araştırmanın en zorlu kısmının nevrotiklerle ilgili olduğunu söyledi: “Nevrotikliğin muhtemelen iki yoldan birini terci edebileceğini düşündük, ya yalnızlıklarını ifade etmek için hüzünlü müziği ya da ruh hallerini değiştirmek için iyimser müziği seçeceklerdi. Aslında, ortalama olarak, içsel kaygı ve hayal kırıklığını yansıtan daha yoğun müzik tarzlarını tercih ediyor gibi görünüyorlar. Bunu daha detaylı inceleyeceğiz.”

İKLİMSEL FAKTÖRLER DE TERCİHLERİ ETKİLİYOR

Araştırmacılar ayrıca dışadönükler ve çağdaş müzik arasındaki bağlantının özellikle Orta ve Güney Amerika’da ekvator çevresinde güçlü olduğunu gördü. Bunun, iklimsel faktörlerin müzik tercihlerini etkilediğini ve daha sıcak iklimlerdeki insanların, ritmik, dans edilebilir müziği tercih etmelerini sağlayan kişilik özelliklerine sahip olma eğiliminde olmalarıyla açıklanabileceğini düşünüyorlar.

Greenberg ve meslektaşları, altı kıtadan katılımcıyı değerlendirmek için iki farklı yöntem kullandılar: İlkinde; insanların 23 müzik türünü dinlemeyi ne ölçüde sevdiklerini, bir kişilik testi eşliğinde belirlediler. İkincisinde ise Batı müziğinin 16 tür ve alt türünden kısa ses klipleri dinlemelerini ve ardından her birine tepkilerini vermelerini istediler.

MÜZİĞİ KÖPRÜ OLARAK DEĞERLENDİRDİLER

Binlerce yıldır insanlar, benzer değerlere sahip olup olmadıklarını, kaynakları paylaşıp paylaşamayacaklarını veya savaşmak üzere olup olmadıklarını belirlemek için diğer gruplara sesler yayınladılar. Bugün ise insanlar müziği kişiliklerini göstermenin bir yolu olarak kullanıyorlar ve bu nedenle araştırma, müziği sosyal bölünmeyi ele almak için kullanma potansiyeli olduğunu savunuyor.

Kudüs’te yaşayan Greenberg, müziği İsrailliler ve Filistinlilerle çalışmak için bir köprü olarak kullanıyor. Ayrıca bulguların müzik akışı hizmetlerini iyileştirebileceğine ve sağlık uygulamalarını destekleyebileceğine inanıyor:

“Örneğin, nevrotiklik için yüksek puan alan insanlar daha yoğun müzikle besleniyorsa ve zaten stresli ve sinirli hissediyorlarsa, bu onların kaygılarına yardımcı oluyor mu yoksa sadece pekiştiriyor mu gibi soruları cevaplayabiliriz.”

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