Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Atatürkçüyüm! Para kazanmak için eğitim verdim! Profesyonelim

SADAT eğitmeni emekli binbaşı Önder Akgün, SÖZCÜ'ye konuştu…

İki gazeteci arkadaşım Ersin Eroğlu ve Caner Taşpıanr'ın birlikte kaleme aldığı “Gölge Ordu/SADAT'ın Sır Perdesi Aralanıyor” kitabını geçen salı günü köşemde yazdım ve telefonlarım durmadı! Neden mi? Çünkü… Kitapta ismi geçen SADAT eğitmeni Sualtı Taarruz Komandosu (SAT) emekli binbaşı Önder Akgün'ün kamplarda çekilmiş fotoğrafları (yurtdışında verilen eğitim) ilk kez yayımlandı! Bunun üzerine SADAT kurucularından Ersan Ergür aradı ve konuştuk, o çevreyi tanıyan gazeteciler mesajlar attı ve Akgün'ü tanıyan subaylar yeni bilgiler verdi. Kitabın öznelerinden SAT komandosu Önder Akgün'le de dün konuştum. Sonuçta cevap hakkı önemli… Soru ve cevapları okuyunca kararı siz vereceksiniz.

İKİ AY ÖNCE DE LİBYA'DAYDIM

İki arkadaşımızın yazdığı kitap var, sizin fotoğraflarınız yayımlandı. Sizi tanımak istedim. SADAT olayı nedir? O fotoğrafların hikayesi önemli. Açık bir şekilde konuşalım.

Açık bir şekilde ben de cevap vereceğim. Bir kere beni internetten tanıyorsunuzdur ama tam olarak ne iş yaptığımı anlatayım: Özel Kuvvetler eğitimi veren emekli bir SAT subayıyım. Eski bir askerin oğluyum. Babam da astsubay. Ailemiz, çizgimiz belli. Sonuna kadar Atatürkçü olan, Cumhuriyet taraftarı insanlarız. Ben profesyonel olarak çalışıyorum. İki ay önce de Libya'da eğitim verdim. Libya Deniz Kuvvetleri'nin SAT birimlerine eğitim verdim. O zaman başka bir akademide ve bizim gibi düşünen, pırıl pırıl bir kadrosu olan şirket adına eğitim verdim. Ben emekli binbaşı rütbesinde çalıştığım için çok da fazla bir para kazanmıyorum. İki çocuğum var ve gelen teklifleri değerlendiriyorum.

BAŞKA BİR AKADEMİ İÇİN

Libya'da başka bir grup adına yani SADAT değil…

Evet… Başka bir akademide, benim çizgimde olan, Atatürkçü bir grup adına Libya'da eğitim verdim. Onlar işi verdiler. Benim bu işi iyi yaptığımı da biliyorlar. Biz de alnımızın akıyla eğitimi verdik.

EĞİTİMLERDE SİLAH YOK

Peki SADAT'a gelelim.

Konu ettiğiniz fotoğrafları sosyal medya hesabımda (Instagram) 2019'da! yayımladım. Saklı gizli bir eylem yapsam, çekincem olsa hesabıma koyar mıydım?

SADAT'ın yurtdışı eğitim fotoğraflarını görmediği için bu fotoğrafların kitapta ve sonrasında köşemde yayımlanması ilgi çekti, merak uyandırdı.

Ama SADAT olarak kullanmadım o fotoğrafları. Elimize silah bile almadık o eğitimlerde. Çeviklik parkuru orası.

‘GÖLGE ORDU' CANIMI ACITTI

Sudan mı Kenya mı eğitim verilen yer?

O konuda bilgi vermeyeceğim. Sonuçta SADAT açıklar. Ben işi aldım ve 10 gün boyunca çeviklik parkurunda eğitim verdim. Silah, atış yok. Zaten o kamplar veya ‘Gölge Ordu' tanımı çok canımı acıttı. Farklı bir durum olsa Instagram hesabımda yayımlamazdım.

ÖZEL KUVVETLER EĞİTİM KİTABI

SADAT mı sizi buldu siz mi SADAT'ı buldunuz?

Güvenlik firmasında poligon atış öğretmenliği yapıyordum. İstanbul'a geldiğimde o firmada çalışıyordum. Fakat o firmayla yolları ayırınca bana SADAT'tan “Özel Kuvvetler eğitim kitabı” yazmam yönünde teklif geldi. Ben de haftada iki gün danışmanlık verdim.

SONUÇTA PARAYA İHTİYACIM VAR

Kitap yazılacaktı…

Saklı gizli kitap değil. İki gün danışmanlık hizmeti vererek bünyelerinde çalıştım. Bizim kafamızda değilsiniz ama düzgün iş yapıyorsunuz dediler. Orada zorlama yaşamadım. Onların kendi görüşleri beni ilgilendirmiyor. Ben profesyonel bakım olaya ve paraya ihtiyacım var. Önce çeviklik parkuru eğitim verdim sonra da 2019 sonunda kitabı yazdım, eğitimlerini aldılar ve ayrıldım.

GERİLLA HARBİ KİTABI DEĞİL

Özel Kuvvetler eğitim kitapçığını hazırlayan ya da destek veren sizdiniz.

Evet, destek veren diyebilirsiniz. Amerika'yı keşfetmiyoruz, tecrübelerimizi aktarıyoruz. Ama ben tutup da gerilla harbi kitabı yazmıyorum. Bunları ayıralım. Ben SAT'tayken de kitap yazdım.

BODYGUARD OLAMAM Kİ

Atatürkçüyüm diyorsunuz, aileden gelen çizginiz olduğunuzu söylüyorsunuz. SADAT'ın düşünce yapısı ortada. Neden eğitim verdiniz? Burada çelişki yok mu? Mehdi gelecek diyen bir kurucuları var vs…

SÖZCÜ Gazetesi okuduğum için yazınızı gördüm.

Peki burada çelişki yok mu? Tartışmaların odağındaki bir kurum. Sizi bu durum etkilemedi mi?

Güzel bir soru bu. Hayaller var bir de gerçekler var. Etkiledi tabi, etkilemez mi? Ama… Bir oğlum var işi yok daha, kızım annesinde kalıyor. Geleceklerini düzenlemek zorundayım. İstanbul'daki iş ortamını biliyorsunuz. Seçme şansınız yok. 54 yaşında elinizde CV ile dolaşamazsınız. Bodyguard olamam ki! Bilgim ve birikimi var! Dolayısıyla siz kendi çizginizi koruduğunuz sürece işinizi yaparsınız. Para kazanmak için yaptığım bir iş.

Blackwater ya da Wagner farklı

Peki eski bir SAT subayısınız. Sizce böyle şirketlerin olması gerekiyor mu?

Şöyle düşünün: Rusya'da sadece Wagner yok. 10'a yakın şirket var. Amerika'da çok sayıda var. Tabii ki emekli olmuş askerlerin ya da bu konuda emek verenlerin, tecrübeli insanların bilgilerine ihtiyaç olduğu… Ama bu güçler Türkiye'deki gibi nşaat yerlerini alıyorlar, legal ordulara, o ülkedeki silahlı kuvvetlere eğitim veriyorlar. Şunu karıştırmamak gerekiyor. Amerika'nın Balckwater'ı ya da Rusya'nın Wagner'i kullanma şekliyle buradaki durum farklı. Ben en azından içinde bulunduğum zamanlarda emin olarak eğitim verdim. Gördüğüm, bildiğim, yaşadığım olaydan yola çıkarak anlatıyorum. Evet farklı düşüncede olabiliriz ama sonuçta seçme şansınız yok. Ekonomik anlamda çalıştım. Birkaç ay danışmanlık yaptıktan sonra ayrıldım. Hiç iş yapmadık. Dün telefonda görüştük sadece. Ersan Ergür Bey'i (SADAT kurucusu) aradım ve yazınızı söyledim. O da bana “Biz zaten işin içindeyiz siz dışarıdan bir adamsınız ve sizi de afişe ettiler. Gölge Ordu diyerek” dedi.