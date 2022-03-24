Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Avrupa’da dolaşan ‘hayalet’ ve şeytan

Hatırlayın… İtalya'daki Milano-Bicocca Üniversitesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Dostoyevski dersini programdan kaldırma kararı aldı. Üniversite tepkiler üzerinde geri adım atmak zorunda kaldı ve dersin programlandığı gibi yapılacağını duyurdu.

Hatırlayın… ABD'deki en büyük klasik müzik organizasyonu olan Metropolitan Opera, olayların ardından Vladimir Putin'i destekleyen sanatçıları bünyesinde barındırmayacağını açıkladı.

Hatırlayın… ABD'de bulunan Florida Üniversitesi, Alman filozof ve ekonomist Karl Marx'ın adını taşıyan çalışma odasının ismini değiştirdi. Newsweek'e konuşan Florida Üniversitesi sözcüsü, “Ukrayna ve dünyanın diğer noktalarında yaşananlara bakınca Karl Marx'ın ismini odadan kaldırmanın uygun olacağını düşündük” dedi.

Yani… 1950'li yıllarda Sovyetler Birliği'nin ajanları olduğu düşüncesiyle Komünist Parti'ye üye ya da sempatizanlarını fişleyen-dışlayan-anlayış bugün de karşımızda. Adını ABD senatörü Joseph McCarthy'den alan “McCarthycilik” bugün de “şeytanlaştırma” rolünü üstlendi.

Hitler'in idam ettiği lider

Weimar…1. Dünya Savaş'nda yenilen Almanya'da monarşi yerine yeni anayasayı yapmak için toplanılan kentin adı.

Weimar Cumhuriyeti… 9 Kasım 1918'den 30 Ocak 1933 tarihine yani Adolf Hitler'in şansölye olmasına kadar geçen döneme verilen isim.

Philipp Scheidemann… Almanya'nın sosyal demokrat siyasetçilerinden en önemlisi. 9 Kasım 1918'de cumhuriyeti ilan etti. Weimar Cumhuriyeti'nin ikinci şansölyesi oldu.

Ve geliyoruz dün yaşanan bir gelişmeye… “McCarthycilik” nasıl hortladı bir örneği daha!

Yön Haber'den okuyalım:

“… Batılı medya kuruluşlarının diline yansıyan Rusya ve komünizm karşıtlığı somut olarak anti komünist harekete dönüşüyor. Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Ukrayna'daki savaşı bahane ederek Berlin'deki Ernst Thalmann anıtının yıkılmasını talep edeceklerini açıkladı.” Haberin orjinalini de sizinle paylaşıyorum:

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234873939/Wegen-Putins-Krieg-Antrag-zum-Abbau-der-Thaelmann-Bueste.html

Ernst Thalmann… Weimar Cumhuriyeti'nde 1925 yılı ile 1933 yılları arasında Almanya Komünist Partisi (KPD) başkanlığını yaptı. 1933 yılında Gestapo tarafından tutuklandı.

Anıtı yıkılmak istenen Thalmann, 30 Ocak 1933'te, Hitler'i düşürmek için genel greve gidilmesi teklifini götürdü… Hitler'in zorla düşürülmesi amacıyla tüm sol ve liberal partilerin birleşip bir Halk Cephesi oluşturulmasının gerekliliğini savundu. 3 Mart 1933'te gözaltına alındı ve tutuklandı. Dava dosyası hiç açıklanmadı. 1936'da, İspanya İç Savaşı'nda Uluslararası Tugay'a bağlı bir tabura Ernst Thalmann Taburu adı verildi. 11 yıl kaldığı cezaevinden Ağustos 1944'te, Buchenwald Toplama Kampına transfer edildi. Hitler'in emri üzerine vurularak idam edildi.

Türkiye'nin yönü…

Örneğin… Berlin Ernst Thalmann Parkı'nda Sovyet vatandaşı Lew Jefimowitsch Kerbel tarafından yapılan heykeli var.

Örneğin… Bir fabrikanın adı Ernst Thalmann'ın baş harflerinden oluşuyordu: SKET (Schwermaschinenbau Kombinat Ernst Thälmann).

Örneğin.. Küba'da bulunan bir adaya da Ernst Thalmann Adası adı verildi.

Örneğin… 1949 yılında Berlin Wilhelm Meydanı'nın adı, Thalmann Meydanı olarak değiştirildi. Bugün… Putin karşıtlığı “cadı avına”, “yeni McCarthycilik”e evrildi.

Önceki gün iş dünyasıyla buluşan ABD Başkanı Biden ne dedi:

“Artık bir şeylerin değişme zamanı geldi. Yeni bir dünya düzeni kurulacak ve biz buna önderlik etmeliyiz. Bunu yaparken özgür dünyanın geri kalanını da birleştirmemiz gerekiyor.”

Başından bu yana söylediğim gibi: Yeni dünya kuruluyor ve Türkiye bu dünyada nerede yer alacak?