Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Ekrem İmamoğlu’ndan Vali Yerlikaya’ya: “Bu görüntüleri kim/ler sızdırdı?”

Tarih 30 Aralık 2021… CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilere şu cümleleri kurdu: “… İstedikleri kadar suç duyurusunda bulunsunlar. Çok ciddiye almıyoruz. Telefonlarımızın dinlendiğini gayet iyi biliyoruz. Özel masaların kurulduğunu da biliyoruz, bir adım daha atayım.”

Bu açıklamanın üzerinde gidilmedi. Kılıçdaroğlu neden “Özel Masa”lar” demişti? Kim kurmuştu bu “masaları”? Ve bu sorulara bir yenisi daha eklendi!

Dün… İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehri felç eden kar fırtınasının ardından kameraların karşısına çıktı ve Sarıyer'deki ünlü balıkçıda, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcoot'la yediği yemeğin perde arkasını anlattı. (26 Ocak 2022) İmamoğlu şu çarpıcı iddialarda bulundu: “… Biz yaklaşık 20-25 gün önce böyle bir buluşma gününü netleştirmiştik hatta mekanı belirlemiştik. Gizli bir yemek değil bu zaten kamuya açık bir alan. Şeffaf bir yemekti. Ancak tabii ki sürecin sonrasıyla ilgili tarafı beni çok ilgilendiriyor. Bu konunun devletimizin imkanları kullanılarak bir MOBESE kamerasının görüntülerinin böylesi bir magazinsel sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin sağlanmasının karşısında ben takipçi olacağım. Bu iş kişisel de bir meseledir. Ben bu konudaki düşüncemi İstanbul Valisi sayın Ali Yerlikaya ile dün (önceki gün) paylaştım, bugün (dün) de paylaştım. Çünkü İstanbul'un mülki amiri olarak benim tereddütlerimi gidermekle görevli olduğunu…”

Bitmedi…

Gözlerimin içine bakarken…

İBB Başkanı İmamoğlu'nun devamında kurduğu cümle daha da önemliydi:

“… Özellikle kamera sistemleri bir suçlunun tespiti, bir kazanın tespiti için kullanılır. Kamera görüntülerini hiçbir arkadaşım servis edemez bunun kuralları vardır. Genel başkanımız da bazı dinlenme, takip olaylarını dile getirdi. Bundan çekinmeyiz biz. MOBESE gibi hususların ne için kullanılacağı yazıyor. Birileri bunu kullanıyor, bu çok önemli bir meseledir. Bunun talimatını veren, müsaade eden kimse… Önemini bir insan gözlerimin içine bakarken anlayabilir.”

İmamoğlu da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 30 Aralık 2021'de kurduğu “Özel masalar” cümlesine atıf yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun Vali Ali Yerlikaya'ya, “Bu iş nasıl oldu? Kim sızdırdı? Böyle bir şey nasıl olabilir? Mülki amir olarak yanıtları sizden bekliyorum” dediği öğrenildi!

Ersan Şen'den MOBESE tanımı

Peki İmamoğlu'nun gündeme getirdiği “Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu” kısa adı ile “MOBESE” nedir? Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen de şu tespitleri yapmıştı:

“… İdari kolluk tarafından MOBESE, önleyici kolluk faaliyeti çerçevesinde huzur ve güven ortamını korumak, sağlamak… Kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyetlerin önüne geçmek… Daha tehlike aşamasında olup da, zarar verme ihtimali bulunan fiillerin icrasını durdurmak… Bu sistemin kullanıldığı alanlarda hukuk kurallarını ihlal eden ve kamu düzenini bozmaya yönelik davranışlara yönelenleri veya icra edenleri tespit edip, delilleri ile birlikte yakalamak ve/veya bu kişi ve hukuka aykırı eylemler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. MOBESE, herhangi bir suça, şüpheli veya sanığa karşı kurulan bir düzenek olmayıp, kamu düzeninin sağlanması ve korunmasına yönelik çok amaçlı denetleme sistemi olup, adli maksatlı olarak kurulmamıştır. Elbette adli soruşturma ve kovuşturmalar sırasında da gerektiğinde kayıtlarından yararlanılmaktadır. (24 Ocak 2016)”

İşte tam da bu noktada Ekrem İmamoğlu'nun sorusu can alıcı: “… MOBESE gibi hususların ne için kullanılacağı yazıyor. Birileri bunu kullanıyor, bu çok önemli bir meseledir. Bunun talimatını veren, müsaade eden kim?”