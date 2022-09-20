Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Erdoğan’ın görüştüğü ABD’li senatör kim?

Tarih 26 Ekim 2017…

ABD Kongresi'nde Cumhuriyetçi Senatör John McCain ve Demokrat Senatör Robert Menendez'in de aralarında bulunduğu 14 isim, Türkiye'ye yönelik sert eleştiriler içeren mektubu ABD Başkanı Donald Trump'a ulaştırdı. İstanbul'da Amerikan Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un FETÖ'den tutuklanması, bir başka çalışan Mete Cantürk'ün ailesinin gözaltına alınmasına da değinilen mektupta “Türk hükümetinin özellikle diplomatik misyonumuzda görevli personelimiz ve aileleri başta olmak üzere gelişi güzel biçimde insanları rahatsız etmesi ve tutuklaması kabul edilemez” görüşüne yer verildi. Trump'tan Erdoğan'a net bir mesaj vermesi istendi. Mektupta imzası bulunan 14 isimden birisi de Demokrat Senatör Chris Coons'tu!

“Kürt ortaklarımız” dedi

Tarih 8 Ekim 2019…

ABD'li iki senatör Kongre'ye bir mektup göndererek, Başkan Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararına ilişkin gizli toplantı yapılmasını talep etti. Mektupta, YPG/PKK'lı teröristler için “Kürt ortaklarımız” tanımlaması kullanıldı. Mektubu gönderenler: Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Coons'tu!

Tarih 11 Ekim 2019… ABD'li senatör şu açıklamayı yaptı: “Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'ye yönelik askeri saldırısı ve ABD'nin bölgeden çekilmesi konusundaki ciddi endişelerimi vurguluyorum. Trump yönetimi, Suriyeli Kürt müttefiklerimizi terk ediyor. Bugün askeri operasyon başlatma kararı, Başkan Trump'ın bölgedeki ortaklarımız ve çıkarlarımız için ayağa kalkmamasının doğrudan bir sonucudur.”

Bu açıklamayı yapan da Demokrat Senatör Chris Coons'tu!

Basına kapalı yapılan toplantı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen programda konuştu. Erdoğan şu çağrıyı yaptı:

“… Amerikalı dostlarımızın PKK-YPG ve FETÖ ile mücadelemizde müttefiklik ruhuna yakışır şekilde, iş birliği içinde hareket etmesini bekliyoruz.”

Ancak… Önceki gün basına yansıyan haber metni şöyleydi: “Erdoğan, Türkevi'nde ABD Senatörü Chris Coons'u kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın yanısıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.”

SORU ŞU: PKK-YPG ve FETÖ savunucusu Senatör Coons, “Müttefiklik ruhuna yakışır şekilde hareket etmesini bekliyoruz” cümlesi hakkında ne düşünüyor?

NOT: Çok merak eden senatörün https://www.coons.senate.gov/ adresinden düşüncelerini öğrenebilir.