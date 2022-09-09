Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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“Masa”nın altında kaynayan kazan

… Adam masaya / Aklında olup bitenleri koydu / Ne yapmak istiyordu hayatta / İşte onu koydu… Masa da masaymış ha / Bana mısın demedi / Bu kadar yüke / Bir iki sallandı durdu / Adam ha babam koyuyordu…

Edip Cansever'in “Masa da masaymış ha” şiiri geldi aklıma!

Anlamışsınızdır…

Altılı Masa'ya geliyorum.

Baştan söyleyeyim: Ben böyle bir masanın kurulmasına karşı çıkan gazetecilerden birisiydim ve hâlâ bu noktada duruyorum. “Yüzde 50+1'e ulaşmak için ittifak ya da masa şarttı” diyebilirsiniz! Ancak… Partilerin, özellikle CHP gibi kurucu partinin “kimliksiz” kalacağı, sosyolojik tabanının eriyeceği gibi endişelerimi de zaman zaman yazdım, anlattım. Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yerel seçimlerinin ardından partisinden çok ittifakı büyütmek istedi ve bunu da başardı. Yine de sorun vardı: Kim ne derse desin, farklı altı partinin bir masada buluşması ne kadar anlamlıysa o partiler arasındaki ideolojik farklılık da bir o kadar gerçekti.

Bugün “masa dağılıyor veya dağılsın” demiyorum, demeyeceğim de!

Ama şunu söyleyeceğim:

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkan ciddi bir duvar var! Muhafazakar kesimle buluşsa da helalleşse de parti tabanının endişelerini zaman zaman görmese de… Kabul etmeyen bir kuvvet var Bay Kemal'i! (Ki benim gibi düşünenler CHP'nin kimliğinden uzaklaşmasına hep karşı çıktı)

O zaman gelin olaylara ekonomi-politik çerçeveden bakalım.

İYİ Parti: “Devletin devamlılığı esastır”

Gözlerden kaçtı, tartışılmadı.

Tarih 19 Ağustos 2022…

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, Halk TV'de yayınlanan Perdenin Önü Arkası programında soruları yanıtladı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın kamu-özel iş birliğiyle (KÖİ) yapılan projelerle ilgili sorusuna cevap veren Yılmaz, bu konuda devletin planlamaya ihtiyacı olduğunu ve her projenin KÖİ ile yapılmaması gerektiğini söyledi. Yılmaz, bu sözlerinin ardından “Bunları kamulaştırmayacak mısınız?” diye sorusunu yineleyen Saymaz'a şu yanıtı verdi: “Kamulaştırmak zorunda değiliz. Benim ilk tahminim, kamulaştırmanın gerekli olmadığı, hatta iyi olmayabileceği yönünde. Olaya disiplinli yaklaşmak lazım. Politikacı olarak insanları heyecanlandıran sloganlar atmak falan kolay bir şey ama bu işleri bizim yapmamız olası, yaparken insanlara verdiğimiz sözleri tutmak isterim. Yani şimdi seçim kazanmak için slogan atmam. Yapılması gereken şu, orada devlet söz vermiş, yükümlülük altına girmiş. Devletin ciddiyeti, devletin devamlılığı esastır. Siz bir anlaşma imzalamışsınız, ‘Bu anlaşma iyi durmuyor, biz bunu tanımıyoruz' diyemezsiniz. Çünkü bunu yaptığınız zaman ülkeye kötü sonuçları olur.”

Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ekonomi kurmayı! Amerika'da ders veren ve etkili çevreleri iyi tanıyan bir isim. Ne dedi Yılmaz: “Devletin ciddiyeti, devletin devamlılığı esastır. Yani şimdi seçim kazanmak için slogan atmam.”

Peki bu cümlelerin adresi kimdi? Kemal Kılıçdaroğlu! Çünkü… “Beşli çete” vurgusu yapan, kamulaştırmadan bahseden ve zenginin daha zengin olduğu bir sistemi reddeden de Kılıçdaroğlu'ydu. Ki gözden kaçtı… CHP lideri, İYİ Partili Yılmaz'ın Halk TV'deki bu röportajına yanıtını beş gün sonra verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan manidar yanıt

Tarih 24 Ağustos 2022…

Kılıçdaroğlu bir video yayımladı:

“İster beşli çete olsun, ister finans devleri, ister varlıklı mafyacıklar, ister zengin dernekleri olsun. Bay Kemal için hepiniz aynısınız. Halkın ekmeğine dokunduysanız, sizlerle oturmam. Sizlerle asla ve asla pazarlık yapmam. Sizin desteğinizi alacağıma siyaseti bugün bırakır giderim. Halktan çalınanı telafi etmem için önce sizin soyduklarınızı tahsil etmem lazım. Hiçbirinizin gözünün yaşına bakmayacağım. Buradan hepsine sesleniyorum. Hem nalına, hem mıhına, ‘hadi oradan' diyorum!”

Kemal Kılıçdaroğlu, “Sizin desteğinizi alacağıma siyaseti bugün bırakır giderim. Hem nalına hem mıhına” cümlesiyle net konuştu! Kime yanıt verdiği de ortadaydı!

Bugün gelinen noktada, Gürsel Tekin'in “HDP'ye bakanlık verilebilir” sözlerinin ardından CHP yönetiminin “kişisel görüşüdür” açıklaması görmezden geliniyor! Ancak… İYİ Parti'nin kurmaylarının, Koray Aydın'ın (7 Aralık 2021), Ahmet Çelik'in (26 Ocak 2022), İsmail Tatlıoğlu'nun (22 Mayıs 2022) açıklamalarına “kişisel görüşleridir” cevabı verilmedi!

Hatta yine gözden kaçtığı için ayrıntı vermekte fayda var.

İYİ Parti Grup Başkanı Prof. İsmail Tatlıoğlu dedi ki: “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı geçebilecek üç aday var. Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. O gün geldiğinde bu isimlerden hangisiyle daha iyi kazanılacağı belirlenecek. (22 Mayıs 2022/Daktilo 1984 Youtube)”

Merak ediyorum: Bu cümleler de “kişisel görüş mü?”

Evet… Edip Cansever'in şiirinde dediği gibi: “Adam masaya / Aklında olup bitenleri koydu / Ne yapmak istiyordu hayatta / İşte onu koydu…” Bakalım… Kılıçdaroğlu ile Akşener bu konuyu nasıl aşacak? Bay Kemal adaylık iddiasından vazgeçecek mi?

ÖNEMLİ NOT: Gürsel Tekin, dün BizimTV'de canlı yayına katıldı ve “Partimin iktidar olmasını istiyorum. Bugüne kadar onu bunu taşımaktan yorulduk. Bir ay içinde haklı çıkacağımı göreceksiniz” dedi. Tekin ne demek istedi? Anlayacağız.