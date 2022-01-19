Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Sezen Aksu’ya gelen telefon…

Tarih 25 Kasım 2005… Şarkıcı Sezen Aksu, kız çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlanması amacıyla başlatılan ‘Kardelenler Projesi' kapsamında Ankara'da bir konser verdi. Aksu'nun ‘Kardelenler' konserine Başbakan Tayyip Erdoğan da eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı, sahnede duygulu anlar yaşandı. Anatolia Showland'de gerçekleşen konserde konuşma yapan Erdoğan, bu proje için emeği geçen herkese ve Aksu'ya teşekkür etti. Sahnede ilginç anlar da yaşandı! Repertuvarında olmadığı halde bir şarkı seslendireceğini belirten Aksu, “İçimden geldi. Sayın Başbakanımız ve eşi Emine Erdoğan için ‘Lale Devri' şarkısını seslendirmek istiyorum” dedi. Erdoğan çifti, Aksu'nun ‘Lale Devri' şarkısına alkışlarıyla eşlik etti.

‘Minik Serçe' o yıllarda el üstündeydi.

Bitmedi…

Açılım yılları!

Tarih 18 Ağustos 2009… AKP'nin ‘demokratikleşme açılımına' ünlü sanatçı Sezen Aksu'dan destek geldi. Başbakan Erdoğan'ı telefonla arayan Aksu, “Açılımınızı ailece canı gönülden destekliyoruz. Bu sürecin karşısında duranları iki cihanda da lekeli kabul ediyoruz” dedi. Erdoğan'ın Özel Kalemi'ne mesajını ileten Aksu şunları kaydetti: “Annemle, babamla konuştum. Son açılımınızı hep birlikte, canı gönülden destekliyoruz. Sürecin güzel bir şekilde tamamlanması için elimden geleni yapmaya hazırım. Annem ve babam, bu sürecin karşısında duranları iki cihanda lekeli kabul ediyorlar, ben de öyle görüyorum. Türkiye'nin her köşesinde ayrı bir güzellik var. Türkiye'nin her karesi aynıdır, bizim ayrımız gayrımız yok, olamaz da.”

‘Minik Serçe'nin bu telefonu iktidara destek veren medyanın, liberallerin, Fetullahçılar'ın ‘olurunu' almıştı.

Bitmedi… Erdoğan, şarkıcı Aksu'ya dönüş yaptı!

Erdoğan ve Gül'ün sanatçısı

Tarih 20 Ağustos 2009… Erdoğan, açılım konusunda duygu yüklü bir mesajla desteğini ileten Sezen Aksu'ya Milli Güvenlik Kurulu (MGK) öncesinde telefon ederek teşekkür etti. Başbakan Erdoğan telefonunda, sanatçıların ve aydınların düşüncelerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, “Bu sürece tüm toplum kesimlerinin desteğinin yanı sıra sanatçılarımızın da desteğini bekliyoruz. Toplumumuzun fikir ve kanaat önderlerinin sürece katkı sağlamaları çok önemli” mesajı verdi. Sezen Aksu da, “Cesur adım” olarak nitelendirdiği sürece desteğini ifade etti. Aksu, Başbakan Erdoğan'a, “Ortak akılla, ortak vicdanla doğruyu bulacağımıza inanıyorum” dedi.

Bitmedi…

‘Minik Serçe' sadece Erdoğan tarafından el üstünde tutulmuyordu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanı Ahmet Sever'in de Sezen Aksu'yu 26 Ağustos 2009'da aradığı ve duyarlılığı konusunda teşekkür ettiği medyaya yansıdı! Ancak… Gül'ün sanatçılara ilgisi açılım sürecinden önce başlamıştı. Nasıl mı? Milliyet yazarı Can Dündar'ı okuyalım: … Birkaç ay önce Sezen Aksu'nun telefonu çaldı. Abdullah Gül'ün makamından arıyorlardı. Dışişleri Bakanı ve eşi, bir yemekte sanatçılarla buluşmak istiyordu. “Acaba Sezen Hanım katılmak ister miydi?”Aynı günlerde Türkân Şoray'ın da arandığını öğrendim. Uğur Yücel de davetliler arasındaydı… Gül, 10'a yakın seçkin sanatçıyla İstanbul'da buluşacaktı. Basına haber verilmeden yapılacak bu zirve, bakanın adaylık (cumhurbaşkanlığı) öncesi farklı toplum kesimleriyle gerçekleştireceği buluşmalardan biri olacaktı. Sanatçıları edebiyatçılar, akademisyenler, yazarlar izleyecekti. Sanatçıların programı birbiriyle çakışmadığı için bu özel yemek gerçekleşemedi. Önümüzdeki dönemde Çankaya Köşkü'nde Sezer tarzı bir içe kapanma ya da Erbakan'ınkine benzer bir tarikat liderleri buluşması bekleyenler, Gül'ün sürprizlerine hazır olmalı. Yeni cumhurbaşkanı, çoğunu şaşırtacaktır. (17 Ağustos 2007/Milliyet)”

Peki Sezen Aksu iktidardan ne zaman koptu?

Gezi mektubu!

Gezi eylemleri başladı…

Tarih 31 Mayıs 2013'tü ve Sezen Aksu eylemleri desteklediğini açıkladı. Hatta… Bir yıl sonra (1 Haziran 2014) Sırrı Süreyya Önder, Şafak Pavey, Elif Şafak, Paul Auster, Metin Üstündağ, Sezen Aksu ve Zeki Demirkubuz gibi isimlerin mektubu yayımlandı. Aksu'nun mektubu şöyleydi: “… Birbirini anlamaya gerçekten niyetli, içinde şefkat barındıran, herkesi kucaklayan yepyeni bir vatandaşlık önerisiyle tanıştık geçen yıl. Sadece masallarda olduğunu sandığımız o dayanışma ve paylaşmaya tanık olduk. Yıldırım Türker'in şiirindeki gibi, ‘şiddetin önünde saz gibi duranlar'ı gördük. Ortak vicdanın plansız bir eylemiydi tüm yaşananlar… Bu ruhun kaybolması mümkün değil artık.”

Bugün… Yıllar önce el üstünde tutulan ‘Minik Serçe'den “Sen sus Serçe”ye geldik.

SORU ŞU: Gündem, İzzet Yıldızhan'ın ‘külotları', Bülent Ersoy'a tutulan ‘şemsiye' ya da eski bir şarkının sözleriyle hedefe konulan Sezen Aksu mu?