Bahadır Çokişler İletişim Bilgileri

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Bücürlerin yediği tokat

Futbol seyirci ile güzel oluyor, açıkçası özlemişiz. Yeni her zaman eskiyi bozar derler ama eskiye de özlem duymuyor değiliz. Başarıya merdiven dayayan, o 2000'li yılların meşhur ve aynı zamanda göze güzel gelen futbolunu oynayan Galatasaray'ın ‘bücürleri' geldi aklıma. Okan-Emre-Suat… Müthiş pres, paslaşmalar sonrası sonuca giden bir ekip vardı.

OKAN Hoca'nın da hayalinde böyle bir orta saha var eminim ki ancak zaman zaman pas trafiğinde bazen de son vuruşlardaki beceriksizlikler hüsrana neden oldu.

Özlemi duyulan şeyler de olmadı değil. Artık duran topların başında Oliveira var. Oynamıyor diye küsüp hocasına artistlik yapan yok. Artık yeni transferlerin uyumu ve alışma süresi için beklemek ve sabretmek gerekiyor.

İkinci yarı genç hakem Kadir Sağlam sakatlanınca müdahaleyi Galatasaray doktoru Yener İnce yaptı. Acaba Yener Hoca, “Hocam riske girmeyelim, devam etme”demiş midir (?)

GELELİM Okan Hoca'ya. Kerem-Midtsjö-Yunus üçlüsü gelecek adına umut vaat edebilir ancak Emre Akbaba ile olmaz. Nelsson gidecek diyorlar. Vah Galatasaray'ın haline. Abdülkerim'in hatasını zamanında bücürler yaptığında Fatih Hoca'dan az tokat yememişlerdi. Mevcut taktik ile top bir o kalede bir bu kalede. Acil önlemler almanız gerekiyor. Sahana gelen her Anadolu takımı bir açığını yakalar, senden puanı alır ve gider. Hoş geldin Okan Hoca.