Bahadır Çokişler İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeni başkan ve gerçekler

Kanunlar izin verirse ya da yeni bir Bizans(!) oyunu sergilenmezse Galatasaray seçime gidecek. Gidecek gitmesine ama seçilecek olanın işi gerçekten zor olacak. Büyük kulüpler için sürdürülebilir yönetim olmazsa olmazlardandır. Kulislerde dillendirilen en önemli dedikodu ise kim seçilirse seçilsin ömrü en fazla 5 aylık olur.

Burak Elmas mevcut adaylardan daha şanslıydı. Gelir gelmez bir önceki yönetimin anlaşmalarını yaptığı ‘taraftar token' projesinden 10 milyon doları kasasına koydu. Çeyrek finale kadar yükseldiği için UEFA'dan 16 milyon Euro geldi. 125 milyon lira yayın geliri kasaya girdi. Özen Kuzu, Nihat Kırmızı ve Rezan Epözdemir karşılıksız olarak 70 milyon lira bağış yaptı. Ayrıca kasa kolaylığı da yaptılar. Burak Elmas kısa süren başkanlığı döneminde bunlarla idare etti.

Yeni seçilecek başkan ve yönetimi bekleyen gerçeklere bir göz atalım ne dersiniz?

Örneğin taraftar token projesinden para gelmeyecek. Yayın ihalesi yapılmadı, belirsizliğini koruyor. UEFA geliri olmayacak. Kimlerin kasa kolaylığı yapacağı belirsiz. Gelirlerin yarısı Bankalar Birliği tarafından temlik altında. Transfer taksitleri ve birikmiş borçlardan doğan fatura mayıs ayında 20 milyon Euro… Ağustos ayında da Bankalar Birliği'ne 270 milyon lira asıl alacak ve faiz ödemesi var. Bütün bunların gölgesinde futbol takımının sonu ne olacak? Bu soruların yanıtını veren seçilmeli.

BİR ZAMANLAR GALATASARAY…

Galatasaray’ın başarılarla dolu tarihini tartışamayız öyle değil mi? Bir neslin buna tanık olduğu, ardından gelen jenerasyonun ise bu kahramanlık öyküleri ile büyütüldüğü de yadsınamaz. Müzesinde 22 lig şampiyonluğu, 18 Türkiye Kupası, 16 Süper Kupa unvanları ile övünülürdü mesela, en önemlisi de ülkemize uluslararası düzeyde tek kupa getiren takımdı. Gurbetçi vatandaşlarımızın moda takımıydı ‘Aslan'……Maddi zorluk çekenlerin tutunduğu daldı ‘Avrupa Fatihi'… En yakın arkadaşları ile derbi belasına küsenlerin ‘Cimbombom'uydu. Okulunu kıran öğrencilerin, renklerine âşık olanların, cebinden artırdığı paralarla maçına gidenlerin, 14 sene şampiyon olunmasa bile yöneticilerine teneke bağlanmadığı takımdı Galatasaray… İktidardaki partinin zamları gölgelemek için kullandığı takımdı sarı-kırmızılılar.

Başkanlar ön koltukta oturtulur, saygıda kusur edilmezdi. Ama onlar da asla yalan söylemeyen saygın insanlardı. İbrasızlıkla tehdit edilip zorla seçime götürülmezdi. Kürsüdeyken başkana küfür edilmez, parmak sallanmazdı. Ancak başkanlar bir şey vaat ettiyse onu yerine getirir, yapamazsa da çıkar özür dilerdi.

İşte tarihi ile övünülen o günkü Galatasaray, bugünlere geldi.

Galatasaray artık başarılarla değil ne yazık ki skandallarla anılır oldu.

Hiçbir başkan, dönemini tamamlayamadan seçime gider oldu.