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Ankapark: Eğlenceli olmayan yolsuzluklar silsilesi

Ankapark'ta neler olup bittiğini anlamak gidip görmeden mümkün değil. Çeşit çeşit ve farklı ölçeklerde kurgulanmış yolsuzlukların iç içe geçtiği bir devasa yolsuzluk anıtı. İçindeki oyuncakların alım usulleri ayrı, işletmesi ayrı, yargı süreçleri ise apayrı hukuksuzluklara sahne olmuş. Olmakta.

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Atatürk Orman Çiftliği alanında, 120 futbol sahası büyüklüğünde denilen Ankapark sahasında üstü açık otobüslerle yaptığımız gezi 20 dakika sürdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) basına davetiyle katıldığım Ankapark gezisi ile Başkan Mansur Yavaş'ın basın toplantısında notlar aldım. Paylaşılan önemli bilgilerin bir kısmı dünkü yayınlarda yer alsa da notları ve izlenimleri bu köşeden de tarihe kayıt düşmek gerekiyor.

– Ankapark için daha önce hiç temapark deneyimi olmayan, oyuncak alımı yapmamış belediye şirketleri kullanılmış. Anket A.Ş. ve Anfa Altınpark üzerinden alım yapılmış.

– İhale kararı alınmadan yurt dışı firmayla distribütörlük sözleşmesi yapılmış. Bu da oyuncakların kimden alınacağının önceden belirlendiğinin kanıtı.

– Anket A.Ş., alımları (jet ski, hız treni, sıçrama ünitesi, hızlı botlar, yüksek sandalye, aile hız treni, jet ski gondol) doğrudan ve tek üretici firmadan alabilirmiş. Bunun yerine EVERCASE firması Avrupa ülkelerindeki üretici firmalardan tedarik etmiş. “Bu usulsüz yöntem, temin edilen oyuncakların fiyatlarının katlanarak Belediye'ye satılmasına yönelik önemli delillerden biridir” deniyor.

– 53 oyuncak, Anfa Altınpark Ltd. tarafından, İtalya'daki firmalardan 21 milyon 371 bin 600 TL karşılığında satın alınıyor. Belediye'ye ihaleyle 29 milyon 958 bin 555 TL'ye satılıyor. Aradaki fark: 8 milyon 586 bin 955 TL. Kamu kaynağıyla kurulan bir belediye şirketinin belediyeye bu kadar yüksek fiyatla mal satmasının makul gerekçesi?

– Anket A.Ş., bazı oyuncakları Hong Kong'daki firmalardan güncel değerinin 3 katına satın almış. ABB bu işlem nedeniyle Anket A.Ş. yetkilileri ve Hong Kong'daki firma yetkilileri pakında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sahtecilik ve kamu kurumu zararına dolandırıcılık suçlarıyla şikayetçi olmuş.

– Sadece son bir buçuk yılda 87 hırsızlık vakası saptanmış. Oyuncakların içindeki elektronik aksam, kablolar defalarca çalınmış.

Bütün aşamaları başkan Yavaş'tan tek tek dinledik: ABB, Ankapark'ı akıllara ziyan uzunluk ve zorluktaki bir mahkeme sürecinin ardından devralabilmiş. 801 milyon dolarlık kamu zararının nasıl hangi sürede tahsil edilebileceği, şimdilik muamma…

Akkuyu'da neler oluyor?

Akkuyu A.Ş.; Rusya'nın Nükleer Güç Santrali (NGS) için Türkiye'de kurduğu şirketin adı. Karar alıcı.

NGS'nin inşaatını ise Titan2-IC İçtaş ortaklığı yürütüyordu. Sicil kayıtlarına göre İçtaş, Rus şirketi Titan2'ye 2019'da hisse alarak ortak oluyor. Türk şirketin hızlı bir gelişmeyle sistem dışına çıkarılması sürpriz etkisi yarattı. 4. reaktörün temeli daha yeni, alayı valayla atılmıştı zira.

Akkuyu A.Ş., İçtaş'a ilettiği fesihte, “teminat mektubu eksikliği, iş güvenliği, işin gecikmesi, avansın amacına uygun kullanılmaması” gerekçelerini sunmuş. Şirket kaynakları, fesihin haksız olduğunu Rusya'nın bir operasyonu olduğunu belirtiliyor. Yapılan yazılı açıklama da bu yaklaşımı yansıtıyor. Gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını, Akkuyu A.Ş.'ye taraf da olmadıklarını, operasyonun asıl amacının Rusya'dan gelecek finansmanın, Türkiye'de harcanmamasına yönelik olduğunu ifade ediyorlar.

İçtaş'ın, yıllardır yazılan Zafer Havalimanı'nın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün, New York'taki Türkevi'nin müteahhidi olması, şirketi devredışı bırakan operasyonu daha ilginç kılıyor. (Aynı grubun bir başka şirketi de Bilkent Şehir Hastanesi'ni işletiyor) Zira, şirketin yakın olduğu iktidarın herhangi bir karşı çıkışı ya da itirazı şu ana dek yansımadı. Öte yandan şirket şikayetlerini Enerji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'na da iletmiş.

KASA KIRILMIŞ

İçtaş, Akkuyu A.Ş.'nin fesih yapamayacağını çünkü Akkuyu'nun muhatabının İçtaş değil Titan2-İçtaş olduğunu vurguluyor. Konuyu yargıya taşıyacak. Bu arada şirket çalışanlarının kartları iptal edildikten sonra, şirket kasası da zorlanarak kırılmış. Görüştüğüm bir şirket kaynağı “Ortaklığın Rus tarafı içeride çalışıyor. Ama bizim ekipmanlarımızı, beton santralimizi, malzemelerimizi kullanıyor” dedi.

İçtaş bu durumun önlenmesi için tedbir davası açmış.

Diplomatik, siyasi ve ekonomi yönleriyle karmaşık görünen bu meselenin aydınlatılması gerekiyor.