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Ankara YHT Yap-İşlet-Devret değil mi?

Geçen hafta yolcumuzu karşılamak üzere Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) garına gittik. Gece saat 23.00 civarıydı. Salonda 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla açılmış bir resim sergisi vardı. Yolcu beklerken kırmızı beyaz balonların asıldığı şövalelerin dizildiği geniş yay boyunca, çocukların tren ve demiryolu teması üzerine yaptığı harika resimleri izlemek mümkündü.

Ancak salon enikonu loştu. Işıklandırma, binlerce yolcuya göre tasarlanmış, ileri teknolojiyle inşa edilmiş modern bir ulaşım binası için yetersizdi. Tavandaki lambalardan pek azı yanıyordu. Artık bir arıza mı söz konusuydu, yoksa elektrik fiyatlarından dolayı tasarruf amaçlı mıydı bilemiyorum.

Amaç tasarrufsa demek ki garı Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapıp işleten Cengiz-Limak-Kolin üçlüsünün kurduğu ATG şirketi, Ankara YHT Gar binasında özellikle belli bir saatten sonra tasarruf talimatı vermişti. Bu ihtimal doğruysa, yani o loşluğun sebebi faturayı düşürmekse; ATG ortaklarının her birinin, aynı zamanda elektrik dağıtım işinde olmasının durumu daha ilginç kıldığını düşündüm. Ama sadece o an hızlı bir şekilde düşündüm, geçti. Sonrasında gerekli yerleri arayıp sorup haber yapmadım. (Ankara'da EnerjiSa abonesi olan şirketin elektrik faturası şüphesiz haber değeri taşıyor.)

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Ne zaman ki Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in, tv100'de Cengiz Semercioğlu ile Ertuğrul Özkök'e yaptığı açıklamayı gördüm, bu anekdot aklıma geldi. Zira Mehmet Cengiz, orada kendisine yönelik eleştirilere karşı eleştiri getirirken şöyle diyor

“Ulaştırma Bakanlığı 38 adet Yap-İşlet-Devret ihale yaptı. Ben yalnız 2'sinden iş almışım. Birisi Kuzey Marmara Otoyolu, yüzde 20 ortağım orada. 800 milyon dolar düşer bana, ikincisi havalimanıdır. Başka yok.”

Cengiz eğer Ankara YHT garı ortaklığından ayrılmadıysa, bu proje TCDD'nin 10 yıl önce ihale ettiği bir YİD projesidir. TCDD de Ulaştırma Bakanlığı'na bağlıdır. YİD uygulama sözleşmesine göre de ATG şirketine yolcu başına 1.5 dolar artı KDV garanti verilmiştir. (Bugünün döviz kuruyla bu tutar yolcu başına 24 TL'nin üzerindedir.)

TCDD'nin; aralarında Cengiz Holding şirketinin de yer aldığı ATG şirketine verdiği 14 yıllık toplam 106 milyon yolcu garantisinin dağılımını dört yıl önce (yani siyaset kurumu, KÖİ projelerini henüz bu kadar yaygın tartışmıyorken) kamuoyu bilgisine sundum.

Yeri gelmişken tekrar hatırlatalım:

– 1 ve 2. yıl: 2 milyon

– 3. ve 4. yıl: 5 milyon

– 5, 6, 7 ve 8. yıl: 8 milyon

– 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. yıl: 10 milyon

BU YILIN GARANTİSİ 8 MİLYON

Ankara YHT 29 Ekim 2016'da açıldı. Altıncı yıl içinde olduğumuza göre; TCDD'nin ATG şirketine geçen yıl ve bu yıl için verdiği yolcu garantisi 8'er milyon.

CHP Zonguldak Milletvekili Sözcü'ye geçen yıl gerçekleşen yolcu sayısının 1 milyon 93 bin 790 olduğunu daha önce açıklamıştı. Bu kadar büyük bir sapmanın kamuya bedeli ise milyonlarca dolar.

Kamuoyuna açıklanmayan sözleşmeye göre, TCDD garanti ettiği yolcu sayısının altında kalan sayıya karşılık gelen tutarı her yılın mayıs ayında (yani bu ay) şirkete aktaracak. TCMB döviz satış kuru karşılığından TL olarak.

Ankara YHT hizmete açıldığında 1 dolar 3 TL'nin biraz üzerindeydi. Şimdi beş katı. 15 TL'ye yakın.

Dolayısıyla Mehmet Cengiz'in Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul Havalimanı'nı sayarak “Başka yok” dediği YİD projeleri arasında Ankara YHT Garı da yer alıyor. Ve kamu kaynaklarından, içinde bulunduğumuz mayıs ayında, gara gelmeyen yolcular için kendilerine dolar üzerinden garanti ödenecek.