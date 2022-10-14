PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şehir hastanelerinde “ticari alan” keyfi

Şehir hastanelerinde, şirket çıkarları için kamu yararı aleyhine uygulamalar devam ediyor. Son olarak dört şehir hastanesini (Bilkent, Mersin, Konya Başakşehir Çam ve Sakura) işleten üç “görevli şirket”in ihale dökümanlarında kayda geçen ticari alanlardan fazlasını kullandıkları ortaya çıktı.

Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı hesaplarını denetlediği 2021 yılı raporunda bu tespitle birlikte yine birden fazla usulsüz işlem ve uygulama yer alıyor.

Raporun 10 numaralı bulgusunda, Bakanlık ile şirket arasında imzalanmış sözleşmenin Ek-18'i irdeleniyor.

Sağlık Bakanlığı'nın kullanımında olması gereken depolar, ticari depo olarak kullanılıyor. Üstelik Bakanlık ile müşavir firma bu durumu saptamış. Normal koşullarda böyle bir durumda sözleşmede revizyon gerekiyor. Raporda Sağlık Bakanlığı'nın şirketlere ödediği kullanım bedelinde (kira) kamu lehine yapılması gereken düzeltmenin nasıl yapılmadığını okuyoruz.

Neyse ki, “ticari sır” rahatlığıyla TBMM'ye ve kamuoyuna açıklanmayan şehir hastanesi sözleşmelerine Sayıştay denetçileri erişebiliyor. Bu sözleşmelerin “Ticari Faaliyetler ve İşletme Dönemi Yönetim Planı” başlıklı maddesi ve içeriğini de yine bu sayede okuyup öğrenebiliyoruz. Sayıştay raporunda bu maddeye ilişkin bölüm şöyle:

DÖRT ŞEHİR HASTANESİNDE

“Taraflar, Finansal Model'de belirtilen ve Şirket'in İşletme Dönemi boyunca Ticari Faaliyetler'i yürütürken elde etmesinin beklendiği gelirler ve karlara ilişkin riskin tamamen Şirket'e ait olduğunu kabul ederler. Şirket, bu gelirlerin ve kârın elde edilmesinin İdare'nin bir haksız fiili, kusuru ya da ihmali neticesinde engellendiği durumlar saklı kalmak üzere, hangi gerekçeyle olursa olsun, Finansal Model'de belirtilen İç Verimlilik Oranı'nı sağlayamaması veya diğer finansal gelirleri elde edememesi sebebiyle herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını taahhüt eder” ifadesi bulunmaktadır.

FAZLA SAHA FAZLA GELİR DEMEK

Rapora göre, Sağlık Bakanlığı'nca daha önce onaylanmış projelerdeki sahalardan daha büyük ticari alan kullanan şehir hastaneleri şunlar: (“Görevli şirket” isimlerini ben ekledim.)

Başakşehir Çam ve Sakura (Rönesans), Ankara Bilkent Şehir Hastanesi (CCN Holding) Mersin Şehir Hastanesi (CCN Sağlık) ve Konya Şehir Hastanesi (YDA).

★★★

Söz konusu şirketlerin projede belirttiklerinden daha fazla alan kullanmasının, daha yüksek gelir elde etmekle sonuçlanacağı belirtildi. Sağlık Bakanlığı'nın kullanım bedelinde revizyon yapması gerektiği vurgulandı. Sağlık Bakanlığı cevap olarak, komisyonların tespit yaptığını, şirketler ile mutabakata gidileceği bildirmiş.

Rapor dilinden arındırarak bitirelim. Tablo şudur: Dört şehir hastanesini işleten üç şirket, kayda girenden daha fazla ticari alan işgal ediyor. Kendilerine tahsis edilen Hazine arazisinin bir parçası olan bu fazla sahalar sayesinde haksız kazanç elde ediyorlar.

Göz yumularak bir grup şirkete haksız yere aktarılan bu kamu kaynağında tek tek bütün vatandaşların payı var.