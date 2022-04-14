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Ekranlardan civciv çıktı kuş çıktı

Sevgili okurlarım şimdi iki gün öncesine, 12 Nisan Salı akşamına kısaca dönelim.

Medyaya birkaç gün önce saray tarafından önemli bir haber sızdırılmıştı.

“Salı günü yapılacak kabine toplantısında emeklilere verilecek bayram ikramiyesi belirlenecek. Artış miktarını toplantı sonrasında cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak…”

Çok ağır geçim koşullarında yaşamak zorunda bırakılan milyonlarca emekli merak ediyordu…

İkramiye ne kadar olacaktı!..

Yani herhalde zam yapmak zorunda kalacaklardı ve bundan hiç mutlu olmadıkları belliydi de, acep rakam ne olacaktı.

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Yandaş televizyon kanalları saat 19'da canlı yayına girdi.

Sürekli alt yazılar geçiyor.

“Kabine toplandı. Erdoğan yeni rakamı açıklayacak. Azz sonra!..”

Bu arada ekranlarda yorumlar yapılıyor.

Her işin uzmanı olan uzmanların (!) yorumları birbiri ardına geliyor;

“Bence 1.100'ü 1.500 yapabilir.”

“Valla bana sorarsanız o kadar vermez.”

“Aman canım versin de ne verirse versin.”

“Cumhurbaşkanımız büyük adamdır, gönlü boldur. Benim tahminime göre mutlaka iyi bir artış verecektir.”

Her uzmandan (!) farklı bir ses çıkıyordu.

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“Kabine toplantısı bitti. Erdoğan bayram ikramiyesini açıklamak üzere. Azz sonra canlı yayında!..”

Ve Erdoğan ekranda, canlı yayında boy göstermeye başladı. Bu sırada en az 10 milyon emekli vatandaşımız televizyonları başında, açıklayacağı rakamı merakla bekliyordu.

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Erdoğan çıkıyor kürsüye ve konuşmaya başlıyor.

Daha doğrusu konuşmuyor, önündeki elektronik aygıttan okuyor.

Kabine toplantısından çok önce saraydaki kadrosu tarafından hazırlanmış olan yazılı propaganda metnini okudukça okuyor.

Pembe tablolar çizip özetle şöyle diyor;

“Küresel krizi fırsata çevireceğiz. Piyasayı sakinleştirici düzenlemelere hız vereceğiz. Ürün arzı dengeye oturunca fiyatlardaki balon sönecek…

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına kimse engel olamaz. Terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek fiyatlardaki yükselişin belini de öyle kıracağız…

İnsanlarımızın temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını yükselten açgözlü bir kesim var…”

Demiryolları diyor, Kanal İstanbul diyor, bir sürü konudan söz ediyor falan filan…

Okudukça okuyor, yarım saat geçiyor ama emeklilerin bayram ikramiyesinden tık yok!..

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Gazeteci olmayanlardan bazıları pek bilmez, size bu işin perde arkasından da bir parça söz etmek istiyorum.

Kabine toplantısında yer alan bakanların hiçbiri halkın oylarıyla seçilmiş değil. Onlar o görevlere Recep Tayyip tarafından atanmış, emir ve talimatları ondan alan bürokratlar.

Dolayısıyla kabine toplantılarında hiçbir bakanın özgürce konuşma, eleştirme, bir şeyler önerme hakkı yok.

Her toplantıdan saatler, bazen de günler önce her birinden bakanlığının yapmakta olduğu projeler konusunda bilgi isteniyor.

Bu raporlar saraya gönderiliyor ve orada yeniden düzenleniyor.

Masallar ve pembe tablolar sonuçta Recep Tayyip tarafından bire bir okunarak millete sunuluyor.

Sadece bu kadar değil.

Örneğin bayram ikramiyesi rakamının da aynı gün açıklanacağı, medyanın kulağına yine saray tarafından fısıldanıyor ki, yapılacak propaganda konuşmasını mümkün olduğunca çok insan izlesin.

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Önceki akşam saat 19.30'a geliyor…

İftar saati yaklaşıyor…

Ve partili cumhurbaşkanının okuması çok şükür sona eriyor.

Televizyon başında canlı yayını izleyen milyonlarca emekli büyük bir hayal kırıklığı içerisinde…

“Yapacağız edeceğiz, başardık başaracağız, cek cak” edebiyatını dinlemişler ama en önemli konudan söz eden olmamış!

Resmen kandırılmışlar.

İnsanlar birbirine soruyor:

“Yaa rakamı açıkladı da acaba ben mi kaçırdım!”

Kaçırmadın ey emekli kardeşim kaçırmadın.

Pembe tablolarla, yapacağız edeceğiz edebiyatı ile uyutuldun ve yine kandırıldın.

Şimdi bekle bakalım önümüzdeki haftayı, merakını belki o zaman giderirsin.

Bir başka emekli vatandaş soruyor:

“2053 yılı ulaştırma ve lojistik süper güç ana planını açıkladı. 2053'e daha 31 yıl var. Ben şimdi karnımı bu planla mı doyuracağım?”

Evet!..

Yandaş medyada işin tantanası birkaç gün önceden başlatılmıştı. Ama hiçbir şey açıklanmadı, saraydan fısıldanan haber fos çıktı.

Ekranlardan civciv çıktı kuş çıktı.