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Yıl sonunu bekleyin!

Sevgili okurlarım, çevrenizde sizi rahatsız eden, tedirgin eden ne olursa olsun siz yıl sonunu beklemekten vazgeçmeyin.

İnşallah o zaman her şey düzelecek.

Bu iddialı sözleri söyleyen ben değilim.

Bizi yönetenler bunu her gün söylüyor.

Bozuk giden ne varsa çaresi o zaman bulunacak.

Niçin şimdi değil de yıl sonu, niçin birkaç ay daha beklemek zorunda kalacağız?

Çünkü o zaman seçimler iyice yaklaşmış olacak.

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Örneğin yüksek enflasyondan, hayat pahalılığından şikayetçi iseniz, cebinizdeki para size yetmiyorsa, biraz daha sabırlı olmanız gerekecek.

Az kaldı.

Bir bildiği olsa gerek ki Maliye Bakanı bile aynı şeyi söylüyor, enflasyonun yıl sonuna kadar düşeceğini tekrar tekrar ve açıkça vurguluyor.

Aslında enflasyonun düşeceği falan yok. Düşmeyeceğini onlar bizden çok daha iyi biliyor.

Önümüz kış ayları… Özellikle sebze meyve fiyatlarında büyük artışlar olacak. Örneğin domatesin fiyatı 25 lirayı geçecek…

Ve o zamana kadar bir sürü zamlar daha tepemize binecek.

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Niçin hep aynı, yıl sonu masalı?..

Çünkü o zaman seçimler biraz daha yaklaşmış olacak ama her şeyin bir çaresi var!

-Asgari ücret artacak.

-Memur ve emekli maaşları da iyice zamlanacak.

İktidar açısından bunlar son çare…

Köprüden önce son çıkış yolu bu!

Sonra da seçime kadar nutuk atma faslı başlayacak:

Bakın biz çalışanlarımıza nasıl zam yaptık, onları sıkıntıdan kurtardık!

Devletin parasına yüklenecekler.

AKP'li belediyelere Saray'dan talimat verilecek:

Paraları bol kepçe harcayın, sosyal yardımları mümkün olduğunca artırın.

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Peki döviz fiyatları ne olacak?

İşte onun çaresi yok!

Dolar dün bu yazıyı yazdığım öğle saatlerinde 18.47 lira olmuştu ve adım adım yükselmeyi sürdürüyordu.

Döviz fiyatları arttıkça enflasyon zıplıyor. Bunun

çaresi yok.

Yıl sonunda dolar herhalde 20 lirayı geçmiş olacak.

Bunu önleyecek güce sahip değiller zira dolar palavra atmakla düşmüyor. Çaresini bir türlü bulamadılar!

Başta akaryakıt, doğalgaz ve elektrik fiyatları olmak üzere her mal ve hizmete zamları birbiri ardına dayamak zorunda kalacaklar.

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Seçimler giderek yaklaştıkça ellerinden geleni yapıp zamları bir miktar erteleyecekler.

Bir miktar indirim bile yapabilirler.

Ancak memlekette sorunlar bir türlü bitmiyor ki!..

Şimdi de ortaya EYT'liler çıktı. Emeklilikte yaşa takılanlar…

Yaşını doldurmuş, primlerini eksiksiz yatırmış ama emekli olamayan milyonlarca kişi…

Seslerini iktidara duyurmaları yıllarca mümkün olmamıştı.

Şimdi seçim yaklaşınca sayın hükümetimiz bu konuya da el atmayı görev bildi, çözüm arıyor!

Peki çözüm ne zaman?

Çalışma Bakanı “Çalışmalarımız bitmek üzere. Bu sorunu yıl sonunda çözmüş olacağız” diye demeçler veriyor.

Niye hemen şimdi değil de yıl sonunda?..

Zira şimdi çözerlerse seçime kadar unutulur gider.

Oysa seçimden hemen önce çözersen oyları daha büyük ölçüde kaparsın.

Masal dünyasında hep bu cingözlük, hep bu vaatler.

Kaç kişiye yutturabilirsen o kadar kârdasın hesabı…

Ve bunun ardından TOKİ vaatleri!…

Koş vatandaş koş batan geminin malları bu konutlar.

Bastır peşin parayı, çıkmaz ayın son çarşambasında al konutunu!

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Yolsuzluklar, vurgunlar, israf!..

Bu bir çeşit teşvik ikramiyesidir. 85 milyonluk ülke bunlar olmadan yönetilebilir mi…

Devlet malı deniz yemeyen domuz sayın vatandaşım…

Yemesini bilirsen yersin, bilmiyorsan nasihat alırsın.

Ama sen yine de yıl sonunu bekle çok değerli aziz vatandaşım.

Çantamızda senin için hazırladığımız yeni sürprizler var.

Civciv çıkacak kuş çıkacak.

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Hele sayın iktidarımız şu seçimi sağ salim, kazasız belasız ve fazla kayıpsız atlatsın, sen o zaman gör olacakları.

Enflasyonmuş, zamlarmış, EYT'lilermiş, dövizmiş…

Unut bunları yaa!

Önce yıl sonunu bekle, sonra da seçimi…

O zaman bu günleri mumla aramazsan ne dersen de sevgili aziz vatandaşım!