Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Barış’tan altın gol

Rıza Çalımbay'ın görev aldığı takımlar, yakın ve temaslı oyunu sever. Geçiş oyununda çabuk ve tehlikeli olurlar. Okan Buruk, bu ihtimalleri zaten hesaplamıştı. Maç başlayınca bunu gördük.

Sivas’ın yerleşik savunmasına karşı hücum yaparken, orta alanda organize kanat hücumlarında çabuk olursanız gol pozisyonları bulursunuz. Okan Buruk, Sivasspor'un pas opsiyonu bulmasına izin vermeyince üstünlük Galatasaray'a geçti. Sezonun iyi ismi Boey, Mertens'i iyi görünce, o da akıllı vurdu topa… İlk yarı fark artabilirdi. Gomis durgun kaldı. Mertens, tam dokuz yıl forma giydiği Napoli'de gol ve asistleriyle üst seviye oynadı. Galatasaray'da kritik işler yapıyor yine… İlk yarıda hiç rahatsız olmayan Muslera, ikinci yarının hemen başında topu kötü karşıladı. Sonrası karambol ve ağlara giden topu gördük. Var, ofsaytı belirledi. Bu pozisyon bana şunu düşündürdü. Acaba Galatasaray geriye mi yaslanacaktı? Yalnız benim hala aklımda iptal edilen gol kararı var. İkinci devrenin büyük kısmında, ilk devredeki Galatasaray'dan eser yoktu. Sivasspor beraberlik için riskleri almaya başladı. Sabi'a boş kalırsa faturayı keser. Erdoğan'a iyi top attı. Beraberlik golü gelmişti.

Barış savunma dengesini bozan bir oyuncu… Bu becerisini iyi değerlendirdi ve takımı adına altın gol attı. Uzatma bölümünde gelen bu golün değeri önümüzdeki haftalarda daha iyi anlaşılacak. Erdoğan, gelecek haftaları düşünüp, kırmızı kart görmeyecekti.