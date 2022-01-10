Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Beşiktaş’ı savunması bitirdi

Çok eksiğiniz olabilir. Ama formanın rengi siyah-beyaz, lakabınız Kara Kartal olunca, işin içine mücadele ruhu girdiği anda topunuzu oynarsınız. Böyle başladı Beşiktaş… Maçın ilk 10 dakikasında, Emirhan'ın direkten dönen kafası, Batshuayi'nin kaçırdığı pozisyon ağlara gitse, daha oyunun başında çok rahatlardı Beşiktaş…

Üçlü savunma, orta sahanın kalabalık tutulması, Rosier ve Umut'un kanatlardan iyi gelmesi, VAR ile gelen penaltıyı Batshuayi'nin gole çevirmesiyle, ipler tamamen Beşiktaş'ın eline geçti. Rizespor'un oyun içi aldığı mecburi riskler işe yaramadı.

Emirhan çok becerikli oyuncu. Israrla şans verilmesi şart. Atamayana atarlar cümlesi bir kez daha gerçek oldu. Batshuayi yine kaçırdı. Ersin büyük hata yaptı. Rizespor kötü oynarken, Pohjanpalo ile golü buldu. Böyle yenilen goller moral bozar. Ama sahneye genç çocuk çıktı! Güven'in pasına, yılların deneyimli oyuncuları gibi vurdu. Güzeldi Emirhan'ın golü.

Duran topu karşılama hataları devam ediyor. İlk golün kopyası gibi hatalar, Rizespor'a beraberliği getirdi. Sahnede yine Pohjanpalo vardı. Maç zora girdi. Gerginleşti. Gökhan, Montero, kırmızı kart gördü.

Bu kadar savunma hatası yaparsan, kazanamazsın.