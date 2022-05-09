Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Derbinin yıldızı Emirhan

SANKİ kazanan şampiyon olacaktı. Nefis başladı maç. Derbileri bu yüzden çok seviyorum. Fenerbahçe, zorlu atmosferde hemen öne geçti. Beşiktaş'ın yediği gol, bu senenin klasiği oldu artık. Novak golü attı, ama sonrası onun için trajedi oldu. Önce elle oynadı. Penaltıyı, Batshuayi kaçırdı. Sonra, Kenan'a faullü dokunuşuyla Ghezzal penaltıdan beraberliği getirdi.

DİKİNE oynamaya çalışan, topu kaybettiği anda pres yapan Beşiktaş'tı. Özellikle, orta alanda yaptığı mücadeleyle Beşiktaş'a cevap verdi Fenerbahçe. Çok iyi ilk yarıydı. Larin, kaçırdığı gol fırsatını sonradan izlese “Ne kadar kötü vurmuşum” der herhalde. Aynı Larin, hemen sonra, direğe de takıldı.

EMİRHAN iyi oynadı ama asıl tebriğim, onu zorluk derecesi yüksek maça hazırlayan Valerien İsmael'e.

GHEZZAL oyundan çıkınca sahada mimar kalmadı Beşiktaş'ta. Oyun Fenerbahçe'ye dönmeye başlamıştı. Bu tip oyunlarda tek hamleniz kontrataklardır. Duran toplarda size şans getirebilir. Bu sezon Kenan sağ kanatta savunma anlayışında en iyi maçını oynadı. Serdar çok güvenli oynamaya çalışıyor. Kötü bir şey değil. Ama stoperler kendine fazla güvenmemeli.

İKİNCİ yarıda mücadele ön plana çıktı. Beşiktaş'ın temposu 90 dakikaya yayılamadı. Bu tarz oynayacak fazla oyuncu yok Beşiktaş'ta.