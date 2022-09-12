Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Harry Potter’ın gecesi

KASIMPAŞA her zaman çabuk atak yapmayı sever. Galatasaray rakip yarı sahada fazla gözükmesine rağmen ceza sahası içinde etkili değildi. Ben Ouannes, Bahoken'i o kadar rahat gördü ki, gol olmaması imkânsızdı. Galatasaray'da gelenek bozulmadı ve Gomis, yine attı. Bu maça kadar ondan başka gol atan yoktu ve o, yine affetmedi. Yunus'un ilk gole katkısı önemliydi. Oliveira, direk şanssızlığını mutlaka yenecek buna eminim. Sacha Boey, ilk devre özellikle hücumda çok iyi gözüktü.

Galatasaray'da kadro geniş. Usta oyuncular takıma katıldı. Okan Buruk, Türk statüsündeki futbolcuları dikkatli seçmek durumunda. Oliveira'nın Kerem'e verdiği gol pası nefisti. Torreira'nın mücadelesi iyi ama üretim olarak kayıp. Günümüz futbolunda oyunu iki yönlü oynamak çok önemli. Kerem'in 2. golü, olağanüstü güzellikteydi. Tahmin ediyorum bu gol, onu iyice kendine getirir. Galatasaray, takım disipliniyle oyunun büyük bölümünde Kasımpaşa'dan çok daha üstün oynadı. Emin Bayram da Okan Buruk'un önemli alternatiflerinden biri olacak gibi duruyor. Sakinliğini çok beğendim.

Galatasaray dün akşam 3 gol attı ama fark çok daha fazla olabilirdi. Hücumdaki olumlu görüntüye rağmen savunmadaki bir anlık hata, kısa süreli paniğe yol açtı. Sadık'ın golünden sonra, Galatasaray çok üzülebilirdi.