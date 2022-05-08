Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Hazırlık maçı gibiydi

MAÇ başladı. Görüntü nasıldı biliyor musunuz? Sezon başı antrenman maçları vardır lige hazırlık için. Tempo yavaş, net pozisyon sayısı çok az.

KENDİ kendime söz verdim. Bizim ligi yazarken, Avrupa'nın üst düzey takımlarının oynadığı maçları seyretmeyeceğim. Onlarda oynanan futbol ise, bizde oynanan oyunun adı ne Tribünler boş, oyuncular heyecansız. Başakşehir-Galatasaray maçının adı var da, estetik yok, heyecan yok.

TORRENT, artık misafir teknik direktör. Oyuncular bu işi çabuk çözerler. Galatasaray'da takımın büyük çoğunluğu yeni sezonda yok. İşte böyle bir maç.

İKİNCİ devre en iyi anlardan biri, Deniz'in yüksek topuna Berkay'ın vurduğu kafaydı. Sonra, Tolga'nın nefis şutunu mükemmel çıkartan Muslera gole izin vermedi. İkinci yarı Başakşehir, uzun süre oyuna ağırlığını koydu.

KEREM, bence, bu sezon en kötü performansını sergiledi. Cicaldau, sanki yoktu. Berkan, bu takımın banko oyuncusu değil. Mohamed ve Gomis'le yeni sezon geçmez.

BAŞAKŞEHİR, ikinci yarıdaki atak görüntüsüyle galibiyete daha yakındı, ama olmadı. Daha doğrusu, Muslera; Başakşehir'e ‘dur' dedi.