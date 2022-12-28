Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kolay oldu

Dünya Kupası sonrası lige öyle hızlı bir giriş oldu ki kaybettiğin maça üzülemeden yeni maça çıkıyorsun. Böylesi belki de daha iyi. Moralin daima üst seviyede kalması önemli. Hırslı, çabuk gole gitmek isteyen bir Fenerbahçe gördük maçın başında. Olay artık belli oldu. Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan toplar büyük tehlike oluşturuyor. Lobjanidze net pozisyonu kaçırmasa maç başka bir yöne gidebilirdi. Duran toplar bu işe çalışan takımlar için altın gibi artık. Rossi'nin kornerinde kendini unutturan King, kafayı iyi yere vurdu. Golden sonra baskılı ve iştahı yüksek oyunun devam etmesi önemli. Ferdi'nin iyi performansı devam ediyor. Rossi'ye verdiği pas onun da Batshuayi'e çıkardığı top güzel gol organizasyonu oldu. Rossi ve Zajc ne olursa olsun her zaman hazırlar.

Rakibin ceza sahası içinde büyük üstünlük kurmak, her an golleri bulurum anlamına geliyor. Lincoln pas oyununda iyi oyuncu… Tek eksiği oyun içinde bazen durgun olması… Osayi Samuel hücuma çıktığında etkili, defansif anlamda, özellikle kendi ceza sahasında rakibe riskli hareketleri var. Bir bakmışsınız penaltı olmuş.

Hatayspor gücünden çok şey kaybetmiş. Oyuna ağırlık koyma istekleri çok kısa sürüyor. Dün gece savunmada çok hata yaptılar. Serdar Dursun, üçüncü golü bu yüzden rahat attı. Sonra Gustavo iyi vurdu. Önemli olan mağlubiyet zincirini kırmaktı.