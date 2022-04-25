Ercan Taner İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sadece Kerem’in golü

Kerem, maçın başında, bu sezon dokuzuncu golünü attı. Topu çekip, sol ayağıyla vuruşu güzeldi. Kalecinin kapattığı köşeye çok sert gitti top. Kerem, her geçen hafta aşama gösterdi bu sezon. Takım kötü oynarken bile, mutlaka ön plana çıktı. Sezon sonu kendisine ve kulübe reddedilmesi çok zor teklifler gelecek bence.

Altay, lig başından bu yana geliştiremediği takım savunmasının bedelini ödüyor. Çok kolay pozisyon veren ev sahibi karşısında Galatasaray, ilk devre farkı daha da artırabilirdi. Torrent, çıkardığı on birle, kesinlikle kazanmak istediğini bir kez daha gösterdi. Ayrılsa bile, galibiyet sayısını yüksek tutmak istiyor. Gençlerin forma şansı bulması çok zor bu yüzden. Hoca, istatistik kovalıyor çünkü.

Gomis seneye kalır mı bilemem, ama önemli pozisyonlarda ağır kalıyor, bu gerçek. Geçen hafta gol atıp, asist yapan Halil'in yedek kulübesinde oturması, teknik direktör adaletine sığmaz. Sen, benim vazgeçilmez oyuncum olamazsın mesajı bu, açık açık.

Geriye çok yaslanma ve hücuma çıkarken, top kayıpları içinde geçen ikinci yarıda Galatasaray kötü oynadı. Kadrodaki çoğu oyuncu ile herhalde vedalaşılacak. Bunu, o isimler de çoktan hissetmiştir.

Biz futbolseverler için temposuz ve zevki olmayan bir maçtı.