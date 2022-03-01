Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Szalai’den altın gol

GÜZEL gol görmek, futbolseverleri her zaman mutlu eder. Rossi'nin pasında Zajc ayak içini nefis kullandı. Seyretmesi mükemmel bir goldü. Son haftalarda geçiş oyunu ve rakip sahada set düşüncesini iyi uygulayan Kasımpaşa yüklenmek istedi. 17'nci dakikada, savunmanın hatasıyla Berisha topu dışarı vurmasa, Fenerbahçe çok rahatlayacaktı. Bu tarz şanslar her zaman gelmez. Savunma kanatları Samuel ve Szalai, hücuma destekte fazla etkili olamayınca, oyun üstünlüğünü alamadı Fenerbahçe…

BU nedenden dolayı Kasımpaşa pozisyon bulacaktı. Ben Ouannes'in topu direkten döndü. İlk devre, Altay'ın 2 kritik kurtarışı Fenerbahçe'yi ayakta tuttu. Kasımpaşa forması giyen Umut bu işi biliyor. Gol pozisyonlarını hisseden tarzı bence çok iyi… İrfan Can iyi niyetli, ama etkili değil. Rossi dün çok çalıştı. Arda elinden geleni yaptı. Her maçta süper oynamak mümkün olmuyor tabii ki… Crespo, mücadelesiyle takıma katkıda bulundu. Berisha kayıptı. Fenerbahçe, 6 oyuncu ile kalesini savunurken gol yedi. Mabil çok sert top attı. Muleka kafayı vurdu. Son bölümlerde Kasımpaşa, savunmasına önem verip, kontra aradı. Fenerbahçe'nin Zajc ile girdiği pozisyon önemliydi, ama gol olmadı. Szalai, maç boyunca yapamadığını son dakikada yaptı ve topu ağlara gönderdi. Bu gol Fenerbahçe'ye ilaç gibi geldi. Gole çok itiraz etti Kasımpaşa. Sanki faul vardı. Mabil kırmızı kart gördü. Fenerbahçe çok önemli bir galibiyet elde etti.