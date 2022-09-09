Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Tekrar hoş geldin Batshuayi

Fenerbahçe Dinamo Kiev'i tam anlamıyla elinden kaçırmıştı.

Jesus bu maça ayrı gözle bakıyordu. Dinamo Kiev kendi ekolünden çok bir İtalyan takımı gibi çıktı sahaya. Agresif oyun ve sert futbol… Böyle oyunlarda sakin kalmak en önemli koşul.

Gustavo önce kaçırdı, sonra attı.

Gol ben geliyorum demişti zaten.

Bu alternatifi bol kadroda Valencia ve Batshuayi hücum organizasyonlarında rakibin kafasını karıştırır. Motivasyon iyidir. Fazlası konsantrasyon bozar. Hele oyunda biraz düşerseniz golü yersiniz. Buyalskiy'in ortasında Tsygankov iyi vurdu. Altay çıkartabilir miydi diye düşündüm golden sonra.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçını psikolojik mesele haline getirdiği için yediği golden sonra enerjisi düştü. Mert Hakan ve Lincoln'ün daha önce oyuna girmeleri gerekiyordu sanki. Batshuayi topu tavana vururken nasıl sakin kaldı gördünüz. Tam bir Lukaku vuruşu izledik Kadıköy'de. Şunu unutmamak gerek yalnız, futbol, satranç gibidir. Aceleci hamlelerden hoşlanmaz…