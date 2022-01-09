Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Yine hüsran

Bu oyunda üretim merkezi olan orta saha fazla etkili olamazsa, fazla pozisyon zenginliği yaşayamazsınız. Giresunspor, oyuna kendi sahasında boşluk vermeden başladı. İlk atağında organize geldi, Suleymanov ile güzel gol attı. Berkan, Cicaldau ve Morutan etkili olamadı.

Boey’in olduğu kanat, ofansif anlamda iş yapamadı uzun süre. Babel kanat değiştirdi. Hücumda merkeze geldi, yine olmadı. Halil kötü oynadı ve morali bozuldu.

İkinci yarının başlangıcı, farklı, daha etkili bir Galatasaray bekliyordum. Bu defa da nedenini anlayamadığım temposuzluk ortaya çıktı. Giresunspor, takım savunmasını iyi uyguladı yine. Bırakın geriden gelip öne geçmeyi, beraberlik için riskleri almaya mecbur oldu ev sahibi.

Tribünleri ayağa kaldıran karambol dışında net fırsatlar oluşmadı. Böylece bir kayıp daha yaşadı Galatasaray.

Herkes merak içinde. Ne olacak bu gidiş böyle?