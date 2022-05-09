Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Beni asla yenemezsin taktiği

1- Beşiktaş'ın oyuncu kadrosu çok daha iyi olmasına rağmen İsmail Hoca ile başlayan iyi sonuçların özünde mükemmel bir takım ruhu taşıyan Fenerbahçe vardı. İki takım da müsabakaya taktik olarak yenmek için değil yenilmemek için çıktı. Ve bütün organizasyonlar ‘nasıl gol yemeyiz, nasıl yenilmeyiz, en kötü beraberlik alalım' anlayışıyla oldu.

2- Büyük takımlar şampiyon olmak istiyorsa golcüleri çok iyi olacak. Beşiktaş'ın golcüsü Batshuayi. Fizik olarak yetersiz. Havadan iyi değil. Bire birde başarılı değil. Çok egoist ve bencil oynuyor. Çok kolay top kaptırıyor. Fenerbahçe de Serdar ile şampiyonluğa oynayamaz. Sağdan soldan gelen boş toplara kafa vuracak, karambollerden gol atacak, yedekten girip 17 gol atan Semih Şentürk ile kıyaslanamaz bile.

3- Her iki takımda da 10 numara yok. Fenerbahçe'de Alex yok. Beşiktaş'ta Talisca yok. Bu futbolcular oynadıkları zaman takımları adına en az 15 gol atıyorlardı. Bu kalitede 10 numaralara sahip değilseniz yine şampiyonluğa oynamanız çok zor. Takımınızın pas yüzdesi düşer. Etkili kontralar yapamazsınız. Yapmış olduğunuz bütün ataklardaki gole giden pas bağlantılarının başarısız olacağını görürsünüz. Sonuç olarak İsmail Hoca, Fenerbahçe'ye mükemmel bir takım ruhu kazandırdı. Aç ve başarıya susamış oyuncu kadrosunu zihinsel olarak çok iyi hazırladı. Ve müsabakanın sonuna kadar asla mağlubiyeti kabul etmeyen, kazanmak için ölümüne mücadele eden bir takım yarattı. Ama bu kadro Fenerbahçelileri yanıltmasın. Bu kadroyla önümüzdeki sezon ilk üçe bile giremez.