Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Doğru kadro galibiyeti getirdi

TRABZONSPOR, Adana Demirspor karşısında çok rahat bir galibiyet aldı. Bakalım neler oldu:

1- Haftalardır söylüyoruz, yazıyoruz… Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ile Bakasetas beraber oynamaz diye. Ve Abdullah Hoca nihayet çok doğru bir kadro ile çıkıp çok doğru bir taktik uygulayarak ikinci yarıda yapmış olduğu hamlelerle yıldızlaştı.

2- Trabzonspor'da ilk defa rakip ataklardan sonra kazanılan toplarla hızlı kontralara çıkarken bu kadar çok pas hatasını, top kaybının olduğunu, basit hatalar yaptığını gördük. Özellikle Hamsik, Siopis ve Abdülkadir'in çok basit pas hatalarından Trabzonspor'un kontrataklar yapamadığını gördük. Halbuki olması gereken öne doğru çabuk garanti oynayarak hızlı hücuma çıkmaktı.

3- Trabzonspor'da Cornelius denen santrfor var. Eğer Cornelius oynuyorsa sağdan Visca ile soldan Kouassi ve Denswill'le ortalar yapmanız şart. Kanatları işlemeniz ve yapılan ortalardan sonra da mutlaka futbolun gizli silahı olan dönen topları kazanmak gerekiyor. Hamsik ve Abdülkadir Ömür'ün dönen toplar konusunda yeterli hamleler yapmadığını gördük. Bakasetas'ın girmesiyle dönen topları kazanan Trabzonspor, Siopis'in orta sahadaki mücadele gücü ve direnciyle rakibin birçok atağını kesti. Sonuç olarak bordo-mavililerin şampiyonluğunu ilan ettiği bir müsabaka oldu. Kulübesinin zenginliğiyle hamle yapacak ve sonuç üretecek Djaniny ile Bakasetas gibi oyuncuların olması oldukça zorlu müsabakanın kazanılmasında çok etkili olmuştur.