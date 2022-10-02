Lemi Çelik İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hocaların hamleleri

TRABZONSPOR, Kayseri deplasmanında rakibine oranla daha iyi performans sergiledi. Geriye düştüğü maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Bakalım neler oldu…

1- ABDULLAH Hoca doğru bir 11 ile sahaya çıktı ancak Trabzonspor adına şanssız bir ilk yarı oldu. Trezeguet ve Gomez girdiği net pozisyonları değerlendirseydi ilk yarı Trabzonspor lehine 3-1 bitebilirdi. Trabzonspor orta sahada Hamsik ve Siopis ile başladığı zaman her

takımı yenebilir.

2- KALECİ Uğurcan'ın top tekniği çok iyi değil. Topu oyuna iyi sokamıyor, oyunu ayaklarıyla başlatıp riskli paslar atıyor. Uğurcan, sen 10 numaralı Messi değilsin, senin atmak istediğin pasları ancak Messi atar. Sen oyunu kurmaya çalışma, topu en uzağa bir arkadaşının alacağı bir yere gönder.

3- ABDULLAH Hoca ikinci yarıda çok büyük risk aldı, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle altı hücum oyuncusuyla saldırdı. Bu oyuncu değişiklikleri tartışılabilir ancak skor lehine olduğu için doğru yaptığını söyleyebiliriz. Trabzonspor, orta sahası olmadan iki gol buldu. Rakip takımın hocası Çağdaş Atan, Abdullah Hoca'nın hamlelerine karşı hamle yapmakta gecikti. Çağdaş Atan başarılı bir teknik adam ancak hamle yapmakta geç kalırsanız bazen kötü sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

SONUÇ olarak Trabzonspor zorlu Kayseri deplasmanını kayıpsız geçerek, başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Gomez ve Trezeguet girdikleri pozisyonları daha iyi değerlendirirse Trabzonspor, en önemli sorununu giderip şampiyonluk mücadelesine devam edecektir.