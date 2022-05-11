Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Kayseri daha çok istedi

Kupa yarı finalinde başarıya aç olan Kayserispor daha fazla mücadele etti, kazanmak istedi. Trabzonspor ise zihinsel olarak müsabakaya iyi hazırlanmamış, hiç konsantre olmamış, adeta hazırlık maçı oynar gibi yüzde 50 kapasiteyle oynadı.

Sahaya ofansif bir kadroyla çıkan Trabzonspor'da orta sahada Hamsik, Abdülkadir Ömür ve Bakasetas oynadı, ofansif olarak iyi olan orta saha rakibin hızlı hücumlarında ve mücadele anlamında yetersiz kaldı. Kayserispor orta saha üstünlüğünü ele geçirerek etkili hücumlar yaptı, net pozisyonlar buldu, daha iyi bitirici vuruşlar yapabilseydi maçı daha erken koparabilirdi.

Kayserispor kanatları çok iyi kullandı, Trabzonspor'un en zayıf bölgeleri kanatlardı. Özellikle sol bek Puchacz'ı bırakın Trabzonspor'da oynamayı, 3. Lig'de dahi oynayamaz. Trabzonspor'un yediği tüm gollerde hatası vardı. Umarım önümüzdeki yıl Puchacz Trabzonspor'da kalmaz.

Sonuç olarak Abdullah hoca sahaya yanlış kadro çıkardı, oyuncu değişikliklerini geç yaptı. Hikmet hoca ise takımını maça çok iyi hazırlamış, kupayı daha çok istedi, kupayı daha fazla isteyen taraf da turu geçti.