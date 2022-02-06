Lemi Çelik İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Önemli olan 3 puandı

TRABZONSPOR, kayıpsız yoluna devam ediyor. Bu tür müsabakalarda önemli olan iyi oyun değil, tamamıyla sonuç odaklı oynayıp kazanmak ve 3 puana sahip olmaktır. Trabzonspor da bunu başardı.

1- Rakip Kasımpaşa'nın hocasını öncelikle kutlamak gerekiyor. Trabzonspor'u çok iyi analiz etmiş. Nwakaeme'nin defansa yardım etmediğini bildiği için bütün atakları sağ taraftan yaptı ve çok etkili pozisyonlar buldu. Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında çok etkili pozisyonlar üretti. Savunma, forvetten başlar. Maalesef Trabzonspor'un forvetleri hiç savunma yapmıyor. Nwakaeme, Cornelius ve Visca, rakibin hücuma çıkmasını engellemeli.

2 – Trabzonspor'da Siopis ve Abdülkadir, birlikte oynadıkları zaman takımın temposu ve hızı artıyor. Orta sahada rakipten kapılan toplardan sonra merkezden çok hızlı ataklar yapılıyor ve net pozisyonlar üretiliyor. Cornelius, girdiği pozisyonları atsa skor çok daha farklı olabilirdi. Bu maçın kazanılmasında en büyük katkı kuşkusuz Siopis'in. Orta sahada rakibe müthiş baskı yaparak adeta Kasımpaşa'yı tek başına durduran isimdi.

3 – Visca, çok doğru bir transfer. Trabzon'un santrforu Cornelius, hava toplarında çok etkili. Artık Trabzon, sağdan Visca ve soldan Nwakaeme ile etkili ortalar yapıp Cornelius'la buluşturup sonuç almalı. Ayrıca hücumda Abdülkadir, Nwakaeme ve Visca, mutlaka pas isabet oranlarını artırmalılar. Yoksa bütün güzel akınlar sonuçlanmadan biter.