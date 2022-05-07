Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Tebrikler Abdullah Hoca

Trabzonspor-Hatayspor ligde hedefine ulaşmış iki takım. Trabzonspor tamamiyle kupaya odaklandı. Ve gelecek yılın kadrosunu oluşturmak için bazı oyunculara şans verdi. Onları oynatarak değerlendirmeye çalışan Abdullah Hoca bakalım neler yaptı:

1- Trabzonspor'da müthiş bir takım savunması vardı. Defansta alan, adam markajı. Kademeler ve ters kademeler mükemmeldi. Rakibe bir tane net pozisyon verilmedi. Özellikle iki stoper Vitor ve Ahmetcan hatasız oynadılar.

2- Trabzonspor'da bütün atakları Bakasetas başlattı. Oyunu yönlendirdi. İlk defa ikinci yarı bu kadar çok iyi performans ortaya koydu. Abdülkadir Ömür ile bir kez daha yan yana oynayamayacağı ortaya çıktı. Ancak bugün Trabzonspor'un oyun kurucusu Hamsik ve Abdülkadir olmayınca Bakasetas, hem Koassi hem Djaniny'yi iyi besleyerek Trabzonspor'un bütün hücumlarını başlattı.

3- Trabzonspor'da kadro zenginliği o kadar çok iyi ki en az 6 tane ilk 11 oyuncusu olmamasına rağmen performans olarak Hatayspor'u ezdi. Kanatları çok iyi kullandı.

4- Sonuç olarak Abdullah Hoca mükemmel bir rotasyon yaptı. Bu yıl Trabzonspor'un başarısındaki gerçek mimar olduğunu ortaya koydu. Çıkardığı kadro ve yaptığı değişikliklerle kötü sonuç alacağını bilmesine rağmen pes etmedi. Zaman zaman oyuncularını çok formsuz dönemlerinde sahada tutarak birçok maçta puan kaybetti fakat bu isimleri kazanmasını bildi. Ve 11 kişiyle değil en az 20 kişiyle başarıya ulaştı. Kendisini kutlamak lazım.