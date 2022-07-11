Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Klima denetimleri göstermelik olmasın

Geçenlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Yol Dairesi Başkanlığı ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın yetersiz kaldığı noktalar ve eksik yaptığı uygulamalardan örnekler vermiş ve bu daire başkanlıklarını görevlerine davet etmiştim.

Bu yazım üzerine beni hem belediye camiasından hem de dostlarımdan, arkadaşlarımdan birçok arayan oldu.

Kimi, yazdıklarımı destekler tarzda konuşup, örnekler verdi ve sorunlarına değindiğim için teşekkür etti.

Kimileri ise söz konusu yetkililere haksızlık ettiğimi, görevlerin ifası sırasında bazı kusurların olabileceğini, bunlardan bizzat daire başkanlarının sorumlu tutulamayacağını belirtti.

Öncelikle hemen söylemeliyim ki benim Adana'daki 5 belediye ve bunlara bağlı olarak çalışan daire başkanlıkları ya da müdürlükler, bunların başında oturan kişilerle hiçbir özel çatışmam, ilgim, bilgim söz konusu değil.

Elbette ki bu makamlardakilerin birçoğunu hatta diyebilirim ki neredeyse hepsini tanırım.

İçlerinde hatırı sayılacak kadar da arkadaşım olanlar vardır.

Bunlara eleştirdiklerim de dahildir.

Elbette ki ben yazılarımı objektif biçimde Adana halkının refahı ve iyiliği için yazarım.

Tarafım vatandaştan taraftır.

Bu nedenle bir yazıyı yazarken , “şu alınacak, bu küsecek” diye bakmam elbette.

Fakat mutlaka hakkaniyete özen gösteririm.

Yazılarımda, doğru bilgiye önem verir, çeşitli kanallardan teyit ettirir hatta mümkünse de kendim bizzat kontrol ettikten sonra yazarım.

İşte geçenlerdeki Yol Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’yle ilgili yazım da öyle olmuştu.

Fakat yazımdan sonra her iki alanda da ilgililerin hatalarını hızla düzeltme yolunda adımlar attıklarını duydum ve sevindim.

İnşallah onların güzel haberlerini de yazacağız.

Elbette ki belediye adına güzel çalışma haberlerini de alıyoruz.

İşte onlardan birisi;

Bildiğiniz gibi Adana'da son günlerde dolmuşlar ve halk otobüslerinin klimayı açmadıkları yolunda önemli şikayet vardı.

Hava sıcaklığının gölgede 41 dereceyi bulduğu Adana'da bir de üzerine yüzde 90 civarındaki nem eklenince hissedilen hava sıcaklığı tavan yapıyor, insanlar nefes alamaz hale geliyordu.

Dolmuşta halk otobüsünde üzerlerindeki giysilerin tenlerine yapıştığı insanlar, bir de klimayı açılmayışı karşısında bunalıyor, boğulacak gibi oluyor ancak ne yazık ki bu duruma ne dolmuş, ne otobüs şoförleri he de belediyeciler aldırmıyorlardı.

Nihayet vatandaşın bu seslerini duymuşlar.

Özellikle Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı büyük bir ekiple “Klima denetimlerini” sürdürmeye başladı.

Ancak bu konuda yeniden şikayetler geliyor.

Vatandaşlar,” dolmuşçular ve halk otobüsleri denetim yapıldığı gün klimaları açtılar sonra tekrar kapattılar” diyorlar.

Gerçekten de buna ben de şahit oldum.

Atatürk Caddesi'ne durakta bekleyip halk otobüsleri ve dolmuşların klimaları açmadıklarını gördüm.

Zabıta Daire Başkanlığı bu denetimleri daha ciddi olarak yapmalı.

Başkan Zeydan Karalar'ın bu konuda net tavrı olduğunu ve kendisinin de bu denetimlere katılacağını söylediğini biliyorum.

O halde zabıta, Başkanlarına karşı yüzlerini kara çıkarmak istemiyorlarsa denetim işini sürdürmeliler.

Zaten yüksek fiyatlardan ötürü cepleri yanan vatandaş bir de büsbütün yanmasın değil mi?

Sakın bu denetimleri bırakmayın. Ve kurallara uymayanlara da acımayın.

Bakın, sizin yaptığınız ya da yapmadığınız her denetimin faturasını önce halk, sonra da Başkan Zeydan Karalar ödüyor.

Halk adına yapılan denetimler nasıl vatandaşı memnun ediyorsa, bu Başkan Karalar'ın hanesine artı olarak yazılıyor. Aksi durumda haneye eksiler doluyor.

Bu vesile ile Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerini kutluyor ve başarılı çalışmalarını tavizsiz biçimde sürdürmelerini diliyorum.

Vatandaşa bu sıcakta klimaları açmayarak seyahat ettirmek isteyenlere karşı burasının dağ başı olmadığını göstermeniz çok önemliydi.

Bir de artık şu 65 yaş üstü, engelli ya da serbest kart sahiplerine karşı yapılan kaba davranışlara son verdirip, bunların da seyahat özgürlüklerini sağlarsanız Adanalılardan çok büyük artı puanlar kazanır, kazandırırsınız umarım.