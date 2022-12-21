Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Mahkûm ailelerinin talebi ne oldu?

Bu satırları okuyanlar hatırlayacaktır.

Bir süre önce Batman'ın Beşiri ilçesindeki cezaeviyle ilgili tutuklu ve hükümlü ailelerinin bir sorunlarını dile getirmiştim.

Batman'ın Beşiri ilçesindeki cezaevinde yakını bulunan aileler buraya ulaşmakta büyük güçlük çekiyor.

Büyük çoğunluğu Türkiye'nin dört bir yanından gelen aileler Batman'dan Beşiri'ye gittikten sonra cezaevine gidebilmek için çaresiz kalıyorlar.

Çünkü tek ulaşım vasıtası olan Belediye otobüsleri cezaevinin hayli uzağına kadar ancak gidiyor.

Beşiri de taksi imkânı da bulamayan aileler cezaevine kadar olan hayli uzak yolu yaya olarak gitmek zorunda kalıyorlar.

Zaten uzun yollardan gelmiş olan ellerinde yükleri ve valizleri olan aileler büyük çile çekiyorlar.

Bu çile yaklaşan kış aylarında daha da artacak doğal olarak.

Çünkü karda kışta ellerinde çantalarla insanların yürümeleri çok daha zor olacak.

Hâlbuki bunun çözümü çok kolay.

Aynı zamanda Batman Belediye Başkanlığını kayyum olarak yürüten Batman Valisi Ekrem Canalp, bu olayı kolayca çözebilir.

Yapılacak iş Beşiri'ye giden belediye otobüsünün son durağını cezaevine yönlendirmek.

Hiç değilse otobüsün içinde cezaevi yolcusu olduğu zaman bunu gerçekleştirmek.

Belediye adına küçük ama mahkûm aileleri adına büyük bir icraat olur.

Ben burada mahkûm ailelerinin talebini dile getiriyorum.

Evet, Sayın Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp…

Yetki ve sorumluluk sizde…

Lütfen bu ailelerin feryadına kulak veriniz ve şu sorunu çözünüz.

İnanın çok dua alırsınız…