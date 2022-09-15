Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Skandal ihalede köylülere yazık ediliyor

Bugün sizlere Adana'nın deniz kenarındaki şirin ilçesinde balığıyla meşhur dalyanlarında gerçekleşen bir skandal ihaleden söz etmek istiyorum.

Eminim sizler de okuyunca “yahu bu kadar olmaz ki“ diyeceksiniz.

Aslında bu konuyu daha önce de gündeme getirmiştim.

Fakat bir kez daha gündeme getirmek istiyorum.

Çünkü olayda yeni ve skandal gelişmeler var.

Konu Adana'nın Karataş İlçesi yakınlarındaki Tuzla beldesinde bulunan dalyan ihalesi…

Bu ihale, yıllardır burayı işletmiş olan yöredeki köylüler ve balıkçılardan oluşan iki kooperatife değil, AKP Adana İl 2. Başkanı Davut Şimşek'in Başkanı olduğu kooperatife verildi…

Aslında şaşırdık mı?

Hayır.

Çünkü son zamanlarda buna benzer haberler çok okuyoruz değil mi?

Fakat dahası da var…

İhalede balıkçıların kurduğu her iki kooperatifin de projeleri onaylanmazken, AKP'li Başkan'ın kooperatifi onaylanan projesiyle ihaleyi kazandı…

Bu da ilginç değil mi?

Köylülerin kurduğu iki kooperatifin projesi onaylanmıyor ama AKP'li Başkan'ın projesi hemen nasıl onaylanıyor?

Tuzla Köyü'ndeki iki ayrı su ürünleri kooperatifinin başkanları olan Tuzla Beldesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Adnan Yıldırım ve Tuzla Beldesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Özen, uzun yıllardır yörede balıkçılıktan başka geçim kaynağı olmayan köylülerin işlettikleri dalyanların son yıllarda hatırlı kişilere verildiğine dikkat çekiyorlar…

Hatta bu dalyanlara Adana'nın hatırı sayılır zenginlerinden olan müteahhitlerden bazıları da talip oluyorlarmış…

Paraya ihtiyaçları olduğu için değil…

Zevk için…

Ama öbür tarafta geçim derdindeki balıkçılar var…

Yıllardır projesiz olarak ihale edilen dalyanların son yıllarda projelendirilerek ihale edilmesi şartı getirildiğini belirten balıkçılardan Tuzla Beldesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Adnan Yıldırım, “3'ü kadın 46 üyeden oluşan kooperatifimiz var. Buradan 150 aile ekmek yiyor. Yöremiz birinci derecede SİT alanı olduğundan aslında herhangi bir yapı yapılamaz. Fakat, yıllardır işlettiğimiz dalyan için Tarım İl Müdürlüğü ‘Yaban Hayatı ve Sulak Alanları Koruma Yasalarına' da aykırı olarak bizlere ‘proje ile gelin' dedi. Bir proje ister istemez belli yapıların yapılmasını teşvik etmek demek. Bu da aslında SİT alanına aykırı bir durum. Fakat biz ona da ‘evet' dedik ve projeler hazırlattık. Ancak maalesef bizim projemiz değil AKP'li Davut Şimşek'in projesi kazandı” diyor…

Diğer bir kooperatif olan Tuzla Mahallesi Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Hasan Özen de bakın bu çarpıcı gelişmeleri şöyle anlatıyor:

“Biz de kooperatif olarak Çukurova Üniversitesi Su ürünleri Fakültesine proje hazırlattık. Ancak bu proje Tarım Bakanlığı'nın sevk ettiği Ankara Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığınca onaylanmadı. Bir Devlet kurumunun hazırladığı projeyi başka bir devlet kurumu onaylamadı.

Aynı zamanda Tabaklar Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı olan Adana AKP İl 2. Başkanı Davut Şimşek'in projesi her ne hikmetse onaylandı ve ihaleyi kazandı. Bizim iki proje elendi, AKP'li Başkan'ın projesi elenmedi. Üstelik de AKP'li Başkan iki yıldır yediemin olarak işlettiği bu dalyan için hiç para ödemiyor. Aslında yediemin olarak burayı işletemez bu da yasal değil ama yasağı takan yok…”

Kooperatif Başkanları şimdi duruma itiraz ederek, yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurduklarını belirtiyorlar…

Öte yandan, Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, ihaleye giren kooperatiflerin evrakları eksik olduğu için elendiklerini belirttiler.

Bu konu ile ilgili ihaleyi kazanan AKP İl 2. Başkanı Davut Şimşek'in de söyleyeceği bir şey varsa onu da sütunlarımıza taşıyabiliriz.

Bakalım, göreceğiz…

Köylüler mi kazanacak, AKP'li Başkan mı?