Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Vergi dairesi başkanıyla sohbet

Geçenlerde Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner'i ziyaretimde, kendisiyle Adana ve vergi konuları ağırlıklı olmak üzere güzel bir sohbet gerçekleştirdik.

Öncelikle Vergi Dairesi Başkanı'nın makamına girince bir hayli şaşırmadığımı söylemesem olmaz.

Çünkü Başkanlık makamında oturan Ümit Güner, beklentilerimden daha genç bir kişi, elbette aynı zamanda da enerjik.

Fakat gençliğine rağmen, mesleki yeterli tecrübelere sahip, liyakatli bir kişilik.

Aynı zamanda da hem disiplinli hem de son derece mütevazı bir yönetici.

Bu sohbetimizde Güner'in ilk kez atandıktan sonra geldiği Adana'ya çok çabuk uyum sağladığını, hem Maliye camiasıyla, hem diğer bürokrasiyle hem de gerek iş çevreleri gerekse sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kaynaştığını tespit ettim.

“Adana'yı Nasıl Buldunuz?” sorumu, “ Adana Türkiye'nin önemli bir coğrafi ve stratejik konumunda bulunuyor, bereketli topraklarıyla geçmişten günümüze önemli bir cazibe merkezi, Seyhan ve Ceyhan gibi nehirlerinin beslediği Çukurova'mızın bereketli topraklarının ülkemizin üretim ekonomisine katkısı oldukça yüksek.

Adanalılar da iklimi gibi sıcakkanlı insanlar, göreve başladığı günden itibaren güçlü bir iletişim sağlamanın memnuniyetini yaşıyorum.” diye cevaplayan Ümit Güner, pozitif bir yönetici portresi çiziyor.

Asli görevi olan vergi konusundaki çalışmalarının felsefesini ise “Haksız rekabetin önüne geçmek için her vatandaşın vergisini düzenli ödemesi gerekiyor.

Ekonomik faaliyetlerden elde edilen gelir ve kazancın, doğru vergilendirmeyle kamu ekonomisine kazandırılması konusunda üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için çabalıyoruz.

Her mükellef bizim için özel ve önemlidir. Bütün kurum personelimiz vatandaşlarımıza en iyi hizmeti, hızlı, etkin, çözüm odaklı ve güler yüzle sunmaya çalışıyoruz.” sözleriyle özetliyor.

İnteraktiv vergi dairesi kullanımının mükelleflere büyük kolaylık sağladığına değinen Ümit Güner, “Vatandaşlarımız teknolojinin sunduğu imkanlardan da en üst seviyede faydalanabilmekte ve her türlü vergisel işlemlerini kuruma gelmeden interaktif olarak gerçekleştirebilmektedir. Haksız rekabetin engellenebilmesindeki en önemli unsur; vergisel enstrümanlardaki gelişmelerin vergi idaresince etkin olarak uygulanabilmesinden geçmektedir. Her alanda olduğu gibi vergisel işlemlerin de zaman ve yer koşulu aranmaksızın kolay, hızlı ve etkin bir şekilde yapabilmesini sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığımız, günün gelişen teknolojisini etkin bir şekilde kullanmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan hizmetlerin online bir şekilde yapılmasını sağlayan güvenilir bir sistem olan İnteraktif Vergi Dairesi, 7/24 hizmet uygulaması ile 200'ü aşkın etkin iş akışını, sorgulamayı ve bilgiyi vergi dairesine gitmeden sunmaktadır.” diyerek, vatandaşlara “ İnteraktif Vergi Dairesi sayesinde internet üzerinden vergi sorgulama, vergi borcu ödeme, vergi detaylarını görme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Böylece; tüm vergi işlemlerinizi anbean takip edebilirsiniz.” cümleleriyle sesleniyor.

Vergi Dairesi Başkanına bu arada “Böyle zor bir görevi icra eden çalışanlarınızın nasıl motive ediyorsunuz? “ diye soruyorum ve şu yanıtı alıyorum:

“Elbette her mesleğin olduğu gibi bizim mesleğimizin de zorlukları var. Ancak, vatandaşa adil ve dürüst hizmet verdiğinizde onların yüzündeki memnuniyeti görmek tüm yorgunluklarımızı alıyor. Hem kurum çalışanlarının motivasyonu ve kaynaşması, hem de Adana'nın değerlerinin tanıtımına katkı sunma çabasındayız. Ayrıca çalışanlarımızı motive etmeyi de görevlerimiz arasında görüyoruz. Çalışanlarımızın motivasyonunu sağlamada kültürel ve sanatsal faaliyetlerin önemli bir yeri olduğu bilincinden hareketle; kabiliyetli ve yeteneği olan çalışma arkadaşlarımızı teşvik eden bir anlayışı benimsiyoruz.”

Adana Vergi Dairesi Başkanlığının sadece vergi toplamakla yetinmediğini sosyal olaylara da katılım sağladığını öğreniyorum.

Örneğin; geçtiğimiz günlerde yapılan ve Adana'nın marka değerine önemli katkı sunduğuna inandığım Portakal Çiçeği Karnavalında “Çukurova'da Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf sergisi açmışlar. Bu sergideki fotoğraflar tamamen çalışanların eserlerinden oluşmuş. Ve sergi büyük ilgi görmüş…”

Vergi Dairesi Başkanlığından güzel düşüncelerle ayrılırken, Adana'da Maliyeye bağlı kurumların dağınıklığı konusu kafamı kurcalıyor.

Vergi Daire Başkanlığı yarı bir yerde, vergi daireleri ayrı ayrı yerlerde, Defterdarlık ayrı bir yerde, Teftiş Kurulu ayrı bir yerde…

Vatandaşlar bu yüzden bir hayli sıkıntı çekiyor.

Oysa yeni Adliye binası gibi bütün bu kurumlar tek bir binada toplanabilir ve vatandaşlarımıza büyük kolaylık olur.

Maliye Bakanlığı gibi para musluğunun başındaki bir Bakanlık için Adana'da kurumlarlarla yazışıp uygun yer temin etmek ve buraya bir bina yapmak o kadar da zor olmamalı diye düşünüyorum.

Bunu da yetkililere ben önermiş olayım…