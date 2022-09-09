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Avrupa, Avrupa duy sesimizi!

Avrupa Merkez Bankası faiz oranını 75 baz puan artırdı. Bu Avrupa Birliği tarihinin en büyük faiz artırımı… İşin enteresan tarafı daha da artıracaklarını söylemeleri…

Doğalgaz krizi ile daha da yükselmesi beklenen enflasyon karşısında önlem olduğu açıklandı. Halbuki inat edip sabretseler bizim gibi… Belki enflasyon kendiliğinden düşerdi.

Sahi ne alakası var ki enflasyonun artması ile faizin? Faizi düşürürsen enflasyon düşmez mi? Bize öyle demişlerdi! “Hadi canım öyle şey olur mu?” diye sorduğumuzda, “Benim alanım ekonomi” demişti.

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“Nas ortada dururken sana, bana ne oluyor?” da dedi… Bak sana bir şey olmadı ama halk hızla fakirleşti. Faiz indirimi başka kimin işine geldi? Bankalar kârlarını beşe katladılar!

Tabii ki onlara yedirmezler hepsini… Bankalara zorla Hazine'ye borç verdiriyorlar, beş yıllık faiz yüzde 11.30 seviyesinde… Saçma sapan gerçeklikten kopmuş ekonomi nereye gider sizce?

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Hedefimiz tüketici enflasyonuydu… Düşmeyeceği anlaşılınca çekirdek enflasyon oldu. O da yükselince, hedef cari denge denildi. O da patladı gitti.

Şimdi en güzelini yapıyorlar, hiçbir şey açıklamıyorlar. Önümüzdeki yıl şubat, mart ayları gibi düze çıkarız diyorlar. Neyin nasıl yapılacağı, ne gibi önlemler alınacağı yok. Ne var? “Bir dilek tut” tarzı sayılar…

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Bırakalım iç meselelerimizi… Avrupa Türkiye'nin en büyük ekonomik partneri durumunda… Avrupa Birliği o kadar yavaş karar alıyor ki esasen ekonomisi tat kaçıracak durumda…

Zira birçok ülkenin Euro gibi aynı para birimini kullanması çok zor zanaat… Hepsi birbirinden farklı ekonomiler, birbirinden farklı politikalar fakat birbirlerinden farklı kararlar alamıyorlar.

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Durgunluğa girmesi, parasının değer kaybetmesi kaçınılmaz gibi… Bilin bakalım bu iş kimi kötü etkileyecek? Tabii ki her zaman olduğu gibi yine bizi…

Yıllardır söylüyorum Gümrük Birliği Anlaşması'nın, Türkiye adına acilen güncellenmesi gerekiyor. Mevcut hali ile olası zararı daha da büyütebilir.

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Almanya yıllar önce Türkiye ile Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncellemeyeceklerini söyledi. Neden? Bak onu söylemedi.

Bizim de imrendiğimiz at ile deve değil ki… Şu Gümrük Birliği Anlaşması'nı değiştirelim diyoruz, bildiğiniz “kıllık” yapıyorlar. Yoksa bu değişiklikten Almanya'nın etkilendiği falan yok.

Anlaşmaya göre Türkiye, önkoşul olmaksızın Birliğe üye olmayan bir ülke ile imzaladığı tüm anlaşmaları aynen kabul ediyor.

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Türkiye, Avrupa Birliği'nin bilgisi olmadan herhangi bir ülke ile anlaşma yapmamayı da kabul ediyor. Aksi takdirde Avrupa Birliği, müdahale ve bu anlaşmayı iptal etme hakkına sahip oluyor. Bu haliyle imzalamışız.

Yani Rusya ile ilişkilerimizde bize “dur” derlerse ciddi sorun çıkacak. Dış ticaretimizin göbekten bağlı olduğu Avrupa'nın, Rusya'ya uygulayacağı yaptırımı bize de dayatmasının ekonomimize vereceği zararı anlatmama gerek var mı? Konunun tekrar açılma zamanı!