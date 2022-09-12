PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa krizdeyse Türkiye nerede?

Vay arkadaş… Avrupa'da bu kış çok çetin geçecekmiş büyük sıkıntı çekeceklermiş. Yazık onlara… Kendi halimize bakmadan bunu dile getirenler de ne bileyim bana bir acayip geliyor valla…

Avrupa'da yaşayan insanların yaşam kalitesi 10'dan 8.5'e düşecek diye örnek gösteriyorlar ama senin ülkende ortalama yaşam kalitesi 4 seviyesinin bile altında…

Bu elektrik, doğalgaz zammından sonra Rahmi Koç'a üzülmek gibi… Otomobil fabrikalarında maliyetler çok artacak tabii de sen evinde kombiyi yakamayacaksın onu düşünsene…

★★★

Avrupa ülkeleri Rusya karşısında enteresan bir biçimde dik durdu. Sıkıntı çekmeyi göze aldı ve Rus petrolüne tavan fiyat getirmeyi onayladı. En fazla bu kadar vereceğim doğalgazına dedi Rusya'ya…

Savaştaki Rusya bu hamleyi çok da beklemiyordu. Vanaları tamamıyla kapattı.

Haliyle Avrupa Komisyonu ve üye ülke hükümetleri, peş peşe enerji krizine dönük planlar hazırlamaya girişti.

Uluslararası piyasalarda hızla artan doğalgaz fiyatlarına paralel olarak yapılan zamlar sonrası vatandaşlarına destek olmaya karar verdiler.

Almanya 60 milyar Euro tutarında bir fatura desteği bütçesi açıklarken, Fransa, İspanya, İtalya 300-500 Euro arasında hanelere elektrik-doğalgaz fatura desteği geldi.

★★★

Yok efendim onların durumu fena, vay efendim bunlar bitik durumda, dünya bizi kıskanıyor, şöyle güçlüyüz, böyle süperiz diye atıp tutmak kolay… Senin vatandaşının faturaları ödedikten sonra kalan alım gücü ne kadar…

Adamlar düşük bütçeli vatandaşlarına 22 günlük beş yıldızlı her şey dahil Türkiye tatilini verdikleri asgari ücretin yaklaşık üçte birine, 599 Euro'ya pazarlıyorlar.

Senin vatandaşların bırak tatili memlekete gidecek otobüs parası bulamıyorlar. Sonra da Avrupa'ya üzülüyorlar!

Avrupa'nın kaderi Türkiye'nin kederi

Rusya'nın vanaları kapatmasıyla Avrupa ekonomilerinin küçülmesi, sanayi üretiminin azalması bu ülkelerin ithalat talebini aşağı çekecek. Onların ithalatı bizim ihracatımız…

Peki, bizim tüketimimiz yavaşlamazsa, ithalatımız son gaz devam ederse ne olacak? Ağustos ayı itibarıyla 73 milyar doları aşan dış ticaret açığı toplamı, yılsonu için 105 milyar dolar olarak hedeflense de bu tutar aşılacak. İhracatın ithalatı karşılama oranının hızla düşmesi ciddi risk sinyali… Nereden dolar bulunacak? Özel sektörün Merkez Bankası'na devrettiği dolarlar mı kullanılacak?

Dışarıdan dolar gelir mi? Bizim gibi ülkelerin en büyük sermayesi para değil, güvendir. Biz onu çoktan kaybettik! Kendi vatandaşın bile sana güvenmiyorsa neyi var neyi yoksa dolara yatırıyorsa, elin yabancısı niye güvenip parasını getirsin sana?

Enflasyon tabii ki düşecek!

Enflasyon kış aylarında düşmezse ayıp zaten… Ülke batmış ağlayanı yok demektir.

Geçen yıl eylül ayında başlayan faiz indirimlerinin döviz kurlarını olağanüstü düzeylere yükseltmesi sonrasında aralık ayında enflasyon yüzde 13.58 ile rekor kırmıştı. Ardından ocak ayında da yine yüzde 11.50 oranında anormal bir aylık enflasyon artışı gerçekleşmişti.

Normal olarak fiyatlar yüzde 5 artış gösterse dahi bu yılın aralık ve 2023 yılının ocak aylarında geçmiş yüksek rakamlar hesaplama dışı kalacağından enflasyon düşmüş olacak. Başarı dedikleri, övündükleri şey bu olacak! Yani geçen sefer sizi öpecektik ama dayanamadık daha ileriye gittik, bu sefer sadece öptük anlamını taşıyacak.

Bir değer yoktan var olamayacağına, sebepsiz peydahlanmayacağına göre fotokopi çeker gibi para basıyorsan enflasyon kaçınılmazdır. Bütçeyi emip bitirdiklerine göre para basmak elzemdir. Sonuç? Bu yönetimle enflasyon bu ülkede kaderdir!