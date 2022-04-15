PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bir inat uğruna!

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu altın günü gibi ayda bir kuru pasta yiyip çay içmek için bir araya geliyorlardı. Mübarek Ramazan ayına denk gelince sıkıcı dakikalar geçmek bilmedi…

Gidip de faiz artışı yapsalardı oracıkta çarpılırlardı. Benim de aklıma o takıldı. Faiz niye yüzde 14'te aylardır sabit bırakıldı? Neden 15 veya 13 değil de 14'te takıldı kaldı? Var mı bir anlamı? Sihirli bir sayı mı? Uğurlu mu?

★★★

Öyle bir tıkandılar ki ne indirebiliyorlar ne de çıkartabiliyorlar. Peki içlerinden biri “Biz neden toplanıyoruz?” diye soruyor mudur? Whatsapp grubu kursalar hiç değilse arada birbirlerine kedi videoları falan yollarlar daha sıcak bir ortam oluşur. Sözde kararı zahmetsizce alırlar.

Bariz “dostlar alışverişte görsün” toplantısı… Yoksa olmayan şeyin politikası mı olur? Ya olmayan politikanın toplantısı? Zaman kaybı…

Tek politika Kur Korumalı Mevduat hesabı… Bakan Nebati bizzat söyledi… Onun da fiilen işlevsiz hale getirilmiş Merkez Bankası ile yok alakası…

★★★

Hey gidi o eski Ramazanlar… Zenginler fakirlere fitre-zekat verirdi. Şimdi fakir fukara garip guraba zenginlerin kur farkını ödüyor.

Bir de yazmışlar açıklamaya… “Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.”

Ben de amacım doğrultusunda kalıcı para biriktirmeye işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar 45 metre boyunda yat alma hedefime ulaşıncaya kadar elimdeki tüm araçları stratejim doğrultusunda kararlılıkla kullanmaya devem edeceğim ama sandal alırım anca…

Sahi niye yüzde 5? Neden yüzde 3 değil? Yüzde 7 fazla mı geldi bugün yüzde 61 olan enflasyona? Millet bahçelerinin çimlerinde yuvarlanacaktık, bir inat uğruna ekonomiyi uçurumdan yuvarladık.

★★★

Buradan toparlar mı? O noktayı çoktan geçtik. Erken teşhis için önümüze konulan bütün fırsatları geri teptik. Gelen paraları yandaşlara yedirdik. Bunun acı sonuçları olmayacak mı?

Bizi batıracak olan Kur Korumalı Mevduat hesabı… Yaklaşık 52 milyar dolar yatıyor kuzu kuzu… Yarın “tamam buraya kadar” deseler, vazgeçseler nereden bulacaklar o parayı? Bulamazlar! O zaman neden devam ediyorlar? Çare kaldı mı?

★★★

Ne yapacaklar? Seçimleri atlatma derdine düşecekler. Popülizm için kesenin ağzını açacaklar. Ona zam, buna prim,

şuna kredi…

Seçimi kaybederlerse yeni gelen uğraşsın dursun toparlayacağım diye… Kazanırlarsa temmuz, hazirandan, ağustos temmuzdan, eylül hepsinden iyi olacak… Görün bakın Amerika'sı, Almanya'sı, Fransa'sı nasıl çatlayacak!