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Çiftçi şımarmasa bari!

Dram mı, komedi mi İstatistik Kurumu'nun verileri? İnsan kâh üzülüyor kâh gülüyor… Kısa adı TÜİK olan kuruma göre tarımsal üretimdeki maliyet artışı yüzde 36.2 seviyesinde kaldı.

Kıyaslarsanız her bir kalemde yüzde 100'den fazla artış var. Geçen yıl elektrik kwh birim fiyatı 0.92 liradan bu yıl 2.06 liraya… Geçen yıl 7.5 lira olan mazot fiyatı, bu yıl 15 liraya çıktı.

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Yoğun kullanılan gübrelerin 50 kiloluk torbalarının fiyatları 300 lira ile 650 lira arası…

Yani? Gerisini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Ülkemizde son bir yılda yüzde 342 artan gübre fiyatını, dünyada yaşanan fiyat artışının altında” diyerek tamamladı.

Peki, o zaman İstatistik Kurumu'nun maliyet artışı nasıl yüzde 36'da kaldı? En az yükseliş yüzde 33 ile kasa ve ipte… Demek kurum onları baz aldı…

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Sera üretiminde sadece domatesin son bir yılda maliyet artışı yüzde 138… Toplamda yaklaşık 220 milyar lira borcu olan çiftçi ne yapacak? Fiyatları artırmayıp zararla yatıp hacizle mi kalkacak?

Tarlalarda sonbahar gübrelemesi neredeyse yapılamadı. Yapan da geçen yılın yarısı, çeyreği kadar gübre attı. Allah ne verirse artık modunda takıldı… Nasıl verimli olabilir ki? Bu bir dram değil mi?

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise tam bir komedi… “Fındıkta, kirazda, incir ve kayısı üretiminde dünya lideriyiz… Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinciyiz… Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da birinci sıraya yükseldik… Türkiye tarımsal hasılasıyla dünyanın en büyük onuncu tarım ülkesi…” Haşhaş, kuru üzüm ve ayvayı unuttu kendisi…

İyi güzel de o zaman bu fiyatlar ne? Her şey ithal edilir mi? Biraz da ondan bahsetse… Nasıl bir tarım politikası uygulanıyorsa öyle… Kazanılan para nerede?

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Çıktı, “Tarım kesimi Türkiye'de en çok kayrılan kesimdir ve böyle olması lazımdır. Bu bizim kesimi şımartmaz” sözleriyle çiftçiye “hadi yine iyisiniz” demeye getirdi.

O kadar rahat söylüyor ki, şahsen “ben mi başka ülkede yaşıyorum” diye şüpheleniyorum. Bu ne gamsızlık arkadaş, bilmediğimiz bir Türkiye daha mı var?

Bütçede yine şu kadar para ayırdık falan diyorlar ya… O da eksik…

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İktidar 2006 yılında kanun çıkarttı. Milli gelirin en az yüzde 1'ini tarımsal desteklemeye ayıracaktı. Çiftçiye verilecek desteğin yap-işlet-devret ihaleleri ile yandaş müteahhitlere harcandığı ortaya çıktı.

Tarımla uğraşanlara destek vermek için kurulmuş kamu bankası Ziraat ne yaptı? Çiftçiye haciz yolladı.

Yandaşa gazete, televizyon satın alması için milyar dolarlık kredi açtı. Ödenmedi! Kimse de bir şey demedi. Bunu nereye koymalı?

Gıda fiyatlarında düşüş uman varsa beklemesin boşuna… Böyle tarak böyle başa…