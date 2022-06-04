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Demek gerçek enflasyonu açıklasalar…

Türkiye dünya üzerinde, gelişmiş, gelişen ülkeler yüksek enflasyon kategorisinde zirvedeki yerini korudu yine… İstatistik Kurumu'nun kendi meşrebince yaptığı açıklamaya göre enflasyon yüzde 73.5'te… Gerçeğini duysan duramazsın yerinde…

Bakan Nebati, açıklamanın arkasından “enflasyon düşüş sürecine girdi” demecini verdi. Ocak ayı için de aynısını demişti. Ülkeyi yönetenler hiçbir sorun görmüyor bu gidişte belli ki…

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Mesela Pakistan ekonomisi… Pakistan'da enflasyon yüzde 13.8'e yükseldi. Hiçbiri de bununla övünüp “dünyanın kıskanılan ülkesi Pakistan” demedi! Haddini bildi…

Kısaca yorumlarsan dünya çapında rezil durumdayız. Sefilleri oynuyoruz, her geçen gün fakirleşiyoruz. Bununla övünüyoruz.

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İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı için açıkladığı yüzde 2.98'lik enflasyona gelince… Kendileri utanmıyorlarsa, yüzleri kızarmıyorsa bana ne!

Size şöyle anlatayım… Türkiye'deki çay sektörünün yarısını elinde tutan Çaykur, yüzde 43.7 oranında zam yaptı. Diğer firmalarda yaklaşık yüzde 25 ile yüzde 35 arası fiyat artırdı. Peki İstatistik Kurumu, çay fiyatlarındaki artışı ne kadar açıkladı? Yüzde 10.88 oranında… Ayıp oluyor, bir zahmet insanları da bu kadar ahmak yerin koyma!

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Hiç uğraşmayayım, size aklıma gelenleri sıralayayım… Önce içki fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldı. Bu ay yapılan vergi artışı dahil değil buna… O temmuz da gelecek… Sonra sigara fiyatlarına yüzde 15 yapıştırıldı.

Hele benzin fiyatları… 1 Mayıs'ta 20.33 lira olan litre fiyatı, 1 Haziran'a gelindiğinde 25 liraya çıkmıştı. Yüzde 23 artış oranı…

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Yurt fiyatlarından tutun, Türk kahvesine ve şekerden zorunlu trafik sigortasına, dondurmadan et fiyatlarına kadar zam yemeyen kalmadı…

Sahi, enflasyon artışı kaç açıklanmıştı? Yüzde 2.98'e millet neresiyle güleceğini şaşırdı!

Çok da ince hesaplamışlar maşallah… Yüzde 3 diye duyurmak yemediyse demek ki… Hocam nereden kırdınız 0.02 puanı diye sormak gerekli…

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İktidarın aparatı İstatistik Kurumu enflasyonu düşük açıklayınca, maaş zamları açıklanan enflasyona göre yapılınca milletin cebinden parasını almış olmuyor mu? Bu günah sayılmıyor mu Nas'ta?

Faizi suni olarak düşük tutup tüketimi kredilerle teşvik eden, hatta bankalara baskı yapıp zararına kredi verdiren bir ülkede enflasyon nasıl düşer? Devamlı para basıldığı, İktidarın harcaması için Hazine'ye usulsüz ödenek aktarıldığı bir ortamda enflasyonu nasıl durduracaklar?

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Atıp tuttukları 2001 krizini öpüp başınıza koyun. O kadar kötü yönetiyorlar ki saraydan onaylı resmi rakamlarla bile yıllık tüketici enflasyonu yüzde 73.50 ile 1998 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Üretici enflasyonu ise yüzde 132.16 ile 1995'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Veresiye defteri tutamayacak insanlar ülkeyi yönetiyorlar.