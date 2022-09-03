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Dolar hiç geri çekilmez mi?

Türkiye'nin yükselen burcu dolar… Her gün üzerine koya koya gidiyor maşallah… İktidarı üzmeden, kırmadan nasıl anlatılır ki bu durum?

“AKP rekorlara doymuyor, dolar da istikrarlı yükseliş sürüyor” falan desek… Ya da “TL'de büyük indirim! Artık dolarınızla daha fazla TL alabilirsiniz” diye dile getirsek…

En güzeli “Türk Lirası negatif ayrıştı” deyiver kimse anlamasın… Maksat kafalar karışsın…

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Hatta bu durumu ihracatçılar rekor kırdı, turizm patladı haberleriyle desteklesek… Moraller düzelir mi?

Yalnız ufak ayrıntılara fazla girmemeli. Haber orada öylece bitmeli. Yoksa ihracatın yanında ithalatı da söyleyip, 62 milyar dolar ekside olduğumuzu belirtirsek milletin ağzının tadı kaçabilir.

Turizm patlamasın mı? Avrupa'nın orta direği için bu ülke cennet gibi… Ellerindeki parayı bozdurunca Türkiye'den daha ucuzu var mı ki?

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Dolarda artışın durması için müdahalede bulunulmuyor sanmayın. Para politikası araçları sonuna kadar kullanılıyor.

Serbest piyasa askıya alındı. Şirketlere ve bankalara sermaye kontrolü uygulanıyor. Gerektiğinde kamu bankaları piyasada dolar satışı yapıyor. Yine de ancak bu kadar oluyor.

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Peki, Türk Lirası neden durmaksızın değer kaybediyor? Onu bu köşeye sığdırmak imkansız. En iyisi sizin bana kaybetmemesi için sebep saymanız…

Aklınıza gelmedi değil mi? Gelmez tabii… Yok ki! En basitinden enflasyonun kronikleşmesi ve en az üç yıl boyunca yüzde 40'ların altına inmesinin gerçekleşmeyeceği…

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Kredi derecelendirme kuruluşlarınca notumuz düşürülüp “ahmak değilseniz Türkiye'ye yatırım yapmayın” denilmesi.

Cari açık patlayıp gitmesi. Özel sektör borcunun kendini aşması. Saymakla bitmez, bütün bunların ülkeye yüklediği maliyete para yetmez.

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Hepsini geç, adaletin yoksa kimse bakmaz suratına… Bakmıyorlar, umursamıyorlar, ilgilenmiyorlar. Hırsızlık yapanın yanına kar kalıyor adeta…

Buyur rüşvet vermeden iş kurmaya çalış bu ülkede… Yapamazsın! Sahi kimsenin haberi olmadan çalınabilir mi bunca para? Hani araştırma, hani dava?

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Peki, bu ülkede demokrasi var mı? 2022 Demokrasi Raporu yayımlandı. Rapora göre Türkiye son 10 yılda en fazla anti-demokratik hale gelen 10 ülkeden biri olduğu açıklandı.

Türkiye, Dünya Demokrasi Ligi‘nde Cibuti ve Ruanda gibi ülkelerin dahi altında yer aldı. Başkanlık sistemi sayesinde Türkiye en çok otoriterleşen 6 ülke arasında sayıldı.

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Bunca olaydan sonra ülkeye ve onun para birimi Türk Lirası'na güvenip turşusunu mu kuracaksın? Belli ki ekonomi aşağı yuvarlanıyor, gözünü mü kapayacaksın? Sahi elindeki parayı ne yapacaksın?

İşlerin eskiye dönmeyeceği aşikar… Cin şişeden çıktı. Durum öyle bir raddeye geldi ki bir cami avlusunda avuç açmadığımız kaldı! Dolar artmasın mı?