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Enflasyon, kötü yönetimi tescilledi!

Bir siyasi iktidar düşünün ki ülkeyi 2002'de aldığı ekonomik krizden daha kötü bir noktaya taşımayı başarsın. Son 26 yılın en kötü enflasyonunu yaratsın. Hâlâ da çıkıp başarı hikayesi anlatmaya çalışsın.

Zira hikayeyi gelecek yıl dünyada en büyük ilk 10 ekonomisi arasına gireceğimize inananlar için yazıyorlar. Her türlü gideri var. Yani olayın sizinle, benimle bir alakası yok!

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Kemal Kılıçdaroğlu İstatistik Kurumu'nun kapısına dayanmasaydı emin olun enflasyon daha düşük çıkardı. Kurum nispeten tırstı! İstediği gibi kalem oynatamadı.

Açıklanan enflasyona kimsenin inandığı ya da ciddiye aldığı yok ama maaş zamlarında belirleyici olduğu için memur, emekli yatsın kalksın Kılıçdaroğlu'na teşekkür etsin. Üç kuruş da olsa onun sayesinde fazladan para girdi ceplerine…

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İktidar ülkeyi o kadar kötü yönetiyorlar ki her hamleleri zarar… Faiz sebep enflasyon sonuç diye tutturdular… Faizi düşürüp enflasyonu fırlattılar… Tersten de olsa haklı çıktılar!

2003 yılında cebinizde 100 lira unuttuysanız ve yıllar sonra onu bulduysanız… Fazla da sevinmenize gerek yok! Aynı banknotun bugün alım gücü 13 liraya denk geliyor. O derece…

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Fiyat artırmayıp gramajları düşürmek suretiyle paketleri kuş kadar yapan şirketlerden tutun, enflasyonu hesaplarken sadece fiyat toplanacağı gün indirime giden marketlere kadar herkesin bu başarıda payı var!

Üretici enflasyonu yüzde 79 artıyorken, tüketici enflasyonu yüzde 36 ise sizi üretici adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Zararına mı satıyor? Sevabına mı çalışıyor? Nasıl oluyor? Yoksa sadece haber verildiği gün mü fiyatlar indiriliyor?

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Rekabet Kurumu zincir marketler hakkında fiyatlarla oynadıklarının tespiti amacıyla soruşturma başlatmıştı… Polisiye önlemler, zabıta baskınları, tanzim satış mağazaları ile gelinen seviye bile ancak burası!

Zamları baskıla, iflasları baskıla, Merkez Bankası'nı baskıla, şirketleri baskıla, bankaları baskıla… Zabıtaları marketlere baskına yolla… Bir yerden patlayacak en sonunda… Sorsan, ekonomiyi yönetiyorlar akıllarınca…

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Çarşıda, pazarda, markette biraz vakit geçiren herkes farkında… Bu, açıklanan enflasyonun saraydan onay almış hali… Uyuyamazsın görsen gerçeği… Yersen bunun adı hizmet aşkı… Yemez de etrafta konuşursan halk düşmanlığı…

Bizimkisi ağustos böceği ile karıncanın hikâyesi… İşin fena tarafı da bu ya… Ya biriktirmeyip harcayacaksın ya da biriktirirken paran durduğu yerde eriyecek… Karınca olup zenginleşmek fıtratımızda yok.