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Gel yabancı kaçırma vatandaşlık fırsatını!

Kanada, Türkiye'nin 13 katı büyüklüğünde alana sahip… Sadece 38 milyon kişi yaşadığından dünyanın en fazla göçmen alan ülkesi…

İşin enteresan tarafı o büyüklüğüne rağmen kendi vatandaşlarının öncelikli ev sahibi olabilmesi için fiyatları artırmasınlar diye yabancılara konut satışını yasakladı.

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Ya bizde? Devlet Bahçeli, “Vatan olmadıktan, millet yaşamadıktan sonra az yesek ne olur çok yesek neye yarar” dedi ama vatandaşlık 250 bin dolara ev alana…

Memlekette her halta zam geliyor bir tek vatandaşın fiyatı düşüyor. Bir Türk dünyaya bedeldi, kampanya başladı 250 bin dolara geriledi.

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İktidar 2013 yılında başlattığı uygulama ile 1 milyon dolar ve üzerinde tutarlarda gayrimenkul satın alan yabancılara T.C. Vatandaşlığı verilmesini kararlaştırmıştı.

Vatandaşlık karşılığı gayrimenkul satışları 1 milyon dolarlık tutarın yüksek bulunması nedeniyle fazla ilgi görmeyince, 2018 yılında indirime gitti.

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Bir bağırmadığımız kaldı… Gel yabancı, batan ekonominin vatandaşlığı bunlar… Kriz nedeniyle zararına satışlar. Kelepir fiyatına zahmetsiz açık büfe vatandaşlık…

Parası da gitmiyor bu arada… Aldığı evi üç yıl sonra ettiği kâr ile satsın, vatandaşlık dursun kenarda… Daha ucuza vatandaşlık bulursan kaçırma! Para için yapmadığımız bir şey kaldı mı dünyada?

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Bu iş dünyanın her yerinde böyle diyenlere… O ülkelerin hiçbiri “hemen” vatandaşlık vermiyor. Öncelikle ikamet veya çalışma izni veriyor. Yıllar boyu bazı koşulları yerine getirmeni istiyor. Yok öyle bizim gibi şip şak vatandaşlık!

Sadece geçen yıl 58 bin 576 adet konut satıldı yabancılara… Sonra da ev fiyatları neden uçuşta? Nitekim Türkiye'de evler bir kişinin ortalama maaş ile alabileceği fiyatlardan çok uzaklarda…

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Aynı kriter Türkiye vatandaşları için uygulansa… Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre; hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduat olan mudi sayısı 511 bin 685 kişi…

Bu arada da 1 milyon lira dediğin 68 bin dolar ediyor. Yaklaşık 182 bin dolar daha bulmak gerekiyor. Zengin diye baktıkların bile ellerindeki nakitle Türk vatandaşı olamıyor!

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Buyursunlar gelsinler, vatandaş olsunlar. Dünyanın en yüksek vergileri ve devamlı güncelleme hizmeti… Asgari ücretle geçinme dersleri… Yemek yerken bile kendini zengin hissetme keyfi… Et, balık diyeti…

Demokrasi hasreti… Adalet özlemi… İşsizlik payesi… Yabancı ülkeler için vize sırası… Her daim değer kaybedip ucuzlayan Türk Lirası… Bunlar sadece yaşaya-

caklarının bir kısmı…