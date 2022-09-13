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Maşallah dedikleri program 3 gün yaşamadı!

Malum hikayeyi her gün anlatıyordu. Son zamanlarda Türkiye ekonomisinin iyice tadı kaçınca pek dile getirmez oldu.

“IMF bizden borç istedi 5 milyar dolar, arkadaşlara dedim ki verin!” Biz verdik ama almamışlardı. Belki de o iş öyle değildi ama böyle anlattı.

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Para değil valla… Türkiye'nin cari açığının sadece Temmuz ayında 4 milyar dolara çıktığından hesapla… Açığın geçen yıl Temmuz'da 310 milyon dolar olduğunu da unutma! Kaç kat artmış?

Cari açık baş edilmez boyutlara çıkıyor. Tansiyonum yüksek ama sıkıntı çıkarmıyor zannedersin, iki gün sonra yolda yeri öpersin. Bizimki de o hesap!

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Nitekim “Onların parası varsa bizim de var Allah'ımız” deyince de kapanmıyor ki bu açık…

Tüm bu Nas dili ve edebiyatının, faizleri yükseltmeme inadının, konut ve otomobilin bile yatırım diye alınıp fiyatlarının patlamasının, enflasyonun coşmasının temel amacı “dış ticarette fazla vereceğiz” diye başlayan plandı…

Geldiğimiz noktada fena patladıkları ortada… Eylül 2021'de başladılar bu söylemlere… 28 Aralık 2021'de Erdoğan tweet attı “Cari fazla vermeye başlayacağımız günler yakındır” diye… Belki de bu iş de böyle değildi ama öyle anlattı. Nitekim olmadı!

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Kasım 2021'den beri Türkiye cari açık vermeden tek bir ay geçiremedi. Yıllık cari açık artışı yüzde 1193'e ulaştı. Maşallah dedikleri program bir ay gitmedi!

Esas enteresanı yılın ilk 7 ayında verilen 36,7 milyar dolar cari açığın üçte ikisi net hata noksanla yani nereden geldiği belli olmayan parayla kapatıldı. Böyle bir hata ne duyuldu ne görüldü.

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Ekonominin hali dizi filmlerin sezon finali gibi… Her geçen gün işler sarpa sarıyor. Tüm söylemleri, icraatları, açıklamaları iç politikada kuyruğu dik tutmaya hizmet ediyor.

Mevcut sıkıntılar için ne yapılıyor? Oyalama taktiği uygulanıyor? Ellerinde içi boş söylemlerden başka ne var ki?

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Yönetenler aynı keza yönetilenler de… Yeni diyenler aynı, yandaşlar aynı, yalakalar aynı, yancılar aynı, yalancılar bile aynı… Hepsi yerli yerinde… Artık kim yerse?

Daha 3 gün önce Orta Vadeli Program açıkladılar. Program'da 2022 yıl geneli için cari açık 47,3 milyar dolar öngörüldü.

Mevcut durumda cari açığın yılın son beş ayında çok ciddi anlamda azalması ve 10,6 milyar dolardan az olması gerekiyor. Hadi lan!

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Sahi kim yaptı bu hesabı? Dört işlem biliyor mu? Diploması var mı? Koskoca ülke programı anında işlevsiz kalır mı?

Sanki bir ciddiyeti varmış gibi hedefleri net bir şekilde kamuoyuna duyurup, bu konu ile ilgili doğrudan sorumluluk almış gibi yapıyorlar. Hikâye! Bu hedefler tutmayınca ne yapacaksın bana onu söyle!