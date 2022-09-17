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Şanghay fotoğrafı

Dünyanın kalbi Özbekistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde atıyor diyeceğim ama dünyada hiçbir gelişmiş ülkenin iplemediği kendi aralarında bir toplantı oluyor orada…

Zamanında Erdoğan, katılma istediğini belirtmiş; “Avrupa Birliği, Türkiye için hayırlı rüya görmedi, Şangay Beşlisi bizi rahatlatır” demişti…

Bizi almadılar dolayısıyla rahatlatmadılar! Yine de üzmeyelim sizi gelin seyredin bari dediler…

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Duyan da zannedecek ki hepsi refah içinde yaşayan huzur ülkeleri… “Git yaşa” desen acaba bir kişi gider mi?

Rusya, Çin, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan… Sonradan giren Hindistan ve Pakistan… Yakında girecek İran…

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Üyeleri ve gözlemcileri diktatörlük, komünizm ve şeriatla nam salmış ülkelerin oluşturduğu muhteşem sekiz+bir ülke… Biz de ufaktan onlar gibi olmuşken bir tatlı huzur buluruz belki…

Hindistan dışında Dünya Demokrasi Endeksi sıralamasında ilk 100 ülke arasına giren yok! Nitekim Türkiye de Demokrasi Endeksi'nde 103'üncü sırada…

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Meydanlarda popülizm için Amerika'yı suçlayıp, Avrupa'ya yüklenmek iyi güzel de iş ciddiye bindiğinde birilerinin çıkıp “saçmalamaya başladınız” demesi gerekli…

Nitekim ülkenin yönetim şekli itibarıyla İstanbul Sözleşmesi'nden tek bir şahsın imzasıyla çıkılabiliyorsa bunu mahkeme de onayladıysa, NATO'dan da çıkılabilir.

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Peki, bu oluşum bize ekonomik açıdan ne verir? Hiç! Ne kaybettirir? Kuvvetle muhtemel masadan don gömlek kalkarız.

Kredilerimizin ve sıcak paranın menşei yine Batı tayfası… Göbeğimizden öyle bir bağlıyız ki iki günde ekonomik darbe yaparlar doğalgaz alacak, ısınacak beş cent bulamayız.

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Batı'ya gözdağı verip kendimizi hatırlatmak için bu hamleler yararlı olabilir. Yine de çok da abartmamak gerekir.

Zaten gel gir diyen de yok, orası ayrı ama… Olur da Şanghay İşbirliği Örgütü'ne girmemiz söz konusu olursa Örgüt'ün bize girmesi kaçınılmaz sonuçtur aslında…

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Hadi hepsinden geçtim, içinde Çin'in bulunduğu bir birliğe girmeyi düşünmek bile ayrı bir kafa yapısı ister.

Bizim gibi katma değeri az, ucuz ürünler üretip Avrupa'ya satan bir ülke, Çin ile aynı grupta kime ne satabilir?

Neden uğraşıyoruz ki? Türkiye, kendi Türkiye Birliği'ni kursun, Türkiye ona üye olsun! Tek ülkelik dev birlik… Uğraşmayız, etmeyiz, hem de bir birliğe girdik deriz.