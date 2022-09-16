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Tasarruf deyince gel de gülme!

Para bitti ancak akıllarına geldi. Bir genelge yayınlandı. İçerisinde enteresan maddeler vardı. Adı 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı'ydı… Zira amaç yatırmamaktı.

Mesela, “Kamuda yeni araç alımına zorunlu haller dışında izin verilmeyecek” açıklaması yapıldı. İyi de normalde olması gereken bu değil mi? Keyfi araç alımı serbest miydi?

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Aynı şekilde “Yeni hizmet binası projesi teklifleri, sadece zorunlu hallerde yapılacak” açılaması da yer aldı.

Acaba; şefim canım sıkılıyor şuraya bir hizmet binası dikelim püfür püfür altında sigara tüttürelim diyen keyif tellalı memur mu vardı?

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Zira “zorunlu haller” ibaresini nerede görürseniz görün anlayın ki o işte bir şeyler var. Sanki “benden habersiz yapamazsınız” anlamını taşıyor gibi geliyor bana…

Diğer bir açıdan bakarsanız muhalefet belediyelerinin seçimde para harcamasını engellemek gayesiyle çıkarılan genelge olarak da okunabiliyor.

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Nitekim Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması hallerinde pazarlık usulü ile ihaleye çıkılabilir” yazıyor.

Yıllardır ihaleler bu maddeye dayanarak ihalesiz dağıtılıyor. Zorunlu haller dedikleri, ihaleye çıkmam, paşa gönlümün istediğine ihaleyi veririm şeklinde kullanılıyor. Zira doğal afet olmuş gibi ihaleler cayır cayır yandaş firmalara dağıtılıyor.

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O zaman amaç ne? Belli ki üç-beş madde açıklayıp tasarruf yapıldığı hissi verilmeye çalışılıyor.

Yahu olur mu hiç öyle şey? Devlet-i Aliyye niye sıkıntıya girsin ki? Hiç itibardan tasarruf edilir mi? Şimdi devlete; “Sen de harcamalarını biraz kıs” demek bize yakışır mı?

Haliyle bu durum herkesi endişelendiriyor. Ülkenin de bir itibarı var sonuçta! Bunu bildikleri ve hatta utandıkları için adına “tasarruf” değil, “Yatırım Programı” denildi…

Peki benim aklıma ilk neresi geldi? Saray!

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Dünyanın yönetildiği Beyaz Saray, yüzme havuzundan tenis kortuna bizim Saray'ın altıda biri büyüklüğünde! Hatta Yazlık Saray bile fark atıyor Beyaz Saray'a…

Rusların Kremlininden Saray'ın arsasına 12 tane sığdırırsın… Saray'ın arsasına Erdoğan'ın Papa'yı ziyarete gittiği Vatikan gibi 7 tane devlet kurarsın.

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Aman ha itibardan tasarruf edersek diye boşuna vesvese yapmayın harcamalar tam gaz devam ediyor. Sonuçta kendine mi? Hepsi milletin…

Sahi aranızda milletin Mercedes S 600 Maybach ultra güvenlikli araç ile dolaşmayan, sarayların yüzme havuzunu kullanmayan kaldı mı?

Biz hepimiz kullandık. Başvurun, yakmayın bu yılki hakkınızı… Giderseniz mutlaka liçi meyvesi eşliğinde efuliyi deneyin. Tadı damağımda kaldı valla…