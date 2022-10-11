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Ülkede işsiz kalmadı!

Neyse ki vatanını seven iyi veriler açıklamak, vatandaşının moralini yüksek tutmak için sabahlara kadar çalışan bir İstatistik Kurumu var bu ülkede…

Duygulanmamak, şükranlarımızı sunmamak elde değil… En son tek haneli fantastik bir işsizlik oranı müjdeledi… Açıklanan verilere göre ülkede iş bulamayan neredeyse kalmamış! Her 10 kişiden 1'i bile işsiz değil… Bir keyif çayı içsek mi?

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Bu güzel tablonun mimarı şahsımı unutmamak gerek tabii ki… Beğenmedi kovdu, yeterli bulmadı kovdu, içine sinmedi yine kovdu… Bak sonunda istediği gibi birini buldu.

Aynı zamanda pandemi döneminde herkes evde otururken işsizliğin düştüğünü iddia eden bir kurum kendileri… Hem nüfus artıyor hem çalışan sayısı azalıyor hem de işsizlik düşüyordu.

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Güzel kardeşim bari işsizlik aynı kaldı falan deyin inandırıcılığı pekiştirin…

Bu ortamda siz düştü diye ısrar edince zeka seviyesi yerlerde olan bile “bu nasıl iş?” diye düşünüyor. Düşününce de yoruluyor. Yapmayın böyle…

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Muhtemelen işsiz olup evde bulmaca çözenleri çalışıyor sanıyorlar. Keyfi yerinde diye düşünüp açıkladıkları verinin dışında tutuyorlar.

Haliyle, işsizsin ama bulmaca çözmek de zor zanaat dolayısıyla senin işin var aslında diyor İstatistik Kurumu… İşsizden saymıyor… Seviniyorsun haliyle…

İşsizim ama çalışıyormuşum İstatistik Kurumu'na göre… Kaç para maaş alıyorum acaba? İnşallah çok kazanıyorumdur. İzin isteyip biraz kafayı mı dinlesem? Yoruldum be ben!

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Ülkede artık çalışacak insan kalmayınca zavallı iktidar partisi mensupları üç-beş işte birden çalışıp üç-beş yerden maaş alıp bizim açığımızı kapatmak için ter akıtıyor.

Diğer bir açıdan bakarsak işsiz sayısının artması refahın göstergesiydi… Ekonomi o kadar iyi durumda ki kimsenin çalışmaya tenezzül etmemesiydi.

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Biz başka ülkede yaşıyoruz ya… Görmüyoruz, duymuyoruz, gözlemleyemiyoruz… Sahi bunu hesaplayan kurum çalışanları hangi ülkede yaşıyorlar? Bak orayı kimse açıklamıyor.

Neticede ortada İstatistik Kurumu anketlerinden çıkan çok daha yüksek bir gerçek işsizlik var. Kurum işine gelen rakamları kullanıyor ve işsizlik düşük çıkıyor. Ölçümünün bu şekilde olması gerçekleri değiştirmiyor. Milyonlarca işsiz, işsizliğiyle devam ediyor.

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Verileri açıklayan kuruma gelirsek… İnandırıcılığı halk arasında kamuoyu araştırma şirketlerine göre yalnızca yüzde 8'de… Bırakın takılsın kendi kendine…

İşsizlik yüzde 10'un altına düştü deyince inanıyorsun da enflasyon yüzde 83 arttı deyince mi inanmıyorsun diye sorarlar bunu ciddiye alana… Ya tutarsa?