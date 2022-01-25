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Yıl 2022, doğalgaz ve elektrik kesintisi!

Ülkenin iyi yönetilemediği apaçık ortada değil mi? Öyle televizyonlarda fazla göremezsiniz ama üretim zorunlu olarak durduruldu… Fabrikaları kapattılar!

Yandaş medyada “tüm dünyada elektrik kesintisi” haberlerini görür gibiyim. Sahi zamanında “doğalgaz olmazsa tezek yakarız” diyen arkadaşlar neredeler acaba? Bence kına yaksınlar bir taraflarına…

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İddialar arasında İran'a uzun süredir ödeme yapılamaması sebebiyle doğalgazın kesilmesi de var. Olay çok ciddi… Kayıplar büyük boyutlarda…

Her konuda fikri olan yönetimden bir kişi de çıkıp konu hakkında elle tutulur bir açıklama yapsa ya… “Sebebi ne?” diye soruyorsun, sadece “üretim kaynaklı” cevabını alıyorsun.

Durum o kadar kritik ki, pandemide insanlar ölürken bile kapanma yapmayan sanayi, enerji yokluğundan durdu şimdi… Jeneratör ile yarım kalan işleri tamamlamaya çalışıyorlar.

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Elektriği ruhu kıpır kıpır kıpırdıyan, gözleri ışıl ışıl ışıldayan bakanımıza kablo atmak suretiyle alsak olmaz mı? Enerji Bakanı'nın “istifa” diye bir kavram olduğundan haberi var mı?

Bu kesintiler ülke tarihinin yüz karasıdır… Beceriksizlikler, iş bilmezlikler, liyakatten uzak yönetim anlayışından dolayı ülkeyi ne hale getirdiklerinin ispatıdır.

Dolar 17'den 18 liraya çıkarken bahane bulamayıp “Çin tipi ekonomi modeline geçip Çin gibi üreteceğiz” diye açıklama yapan ekibin “sanayi bölgelerine enerji kesintisi” adı altında üretimi kapatması aslında plansızlığın en açık ifadesi…

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Üretim-ihracat seferberliği ilan ediyorlar, günlerce duruyor fabrikalar… Elektrik kesintisi demek arz eksikliği ve fiyat pahalılığı demektir. Her sektörü etkiler.

Gördünüz mü, Türkiye'ye güvenmeyip milyarlarca Euro'luk yatırımından vazgeçen Volkswagen ne kadar haklıymış! Ülkenin dünya liderliği, yedi cihana hükmetmenin gideri İran'ın, Rusya'nın verdikleri doğalgaz kadarmış.

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Peki, sanayiciler neden seslerini çıkartmıyorlar? Aslında gayet basit bir açıklaması var.

Türkiye'de sanayici devlete karşı bireysel olarak sesini çıkartamaz. Nitekim Türkiye'de vergi, çevre, iş güvenliği gibi mevzuatlar sürekli değişir. Kendi içerisinde çelişkilidir.

Genelde güncel mevzuatın tamamına uyması söz konusu olamaz. Ne yaparsan yap mutlaka mevzuatın bir kısmına aykırısındır. Haklı çıkman imkansız gibidir…

Bunun anlamı da cezadır! Bakanlık iki denetçi yollar yıllık cironun yarısını alır. Dut yemiş bülbüle dönmeleri işte bundandır.

Sıra fabrikalardan konutlara da gelirse, elektrik yerine mum ışığı, doğalgaz yerine battaniye… Yeni Ekonomi Modeli dedikleri bu herhalde!