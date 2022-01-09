PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bak Kazakistan’a gör halini!

Kazakistan'da zamlardan, yolsuzluklardan, tek adam yönetiminden bunalan halk sokağa döküldü. Bizim TV'lerde “mavracı takımı” Kazakistan'daki halk tepkisini “dış güçlerin kışkırtması” diye yorumlayıp konuşmaya başladılar. Adana'da boş söz söyleyen, gevezelik yapan, palavra atana “bırak mavrayı” diye takılırlar.

Mavra kısıtlanamaz.

Mavracı da konuşsun.

İsteyen dinlesin.

İsteyen filtre etsin.

Bak Kazakistan'a!

Gör halini.

Ekrem Hayri Peker, kimya mühendisidir. Aynı zamanda titiz araştırmalara dayalı kitaplar da yazar. “Özbek Mektupları”, “Anadolu'dan Kafkasya'ya Zekeriya Efendi”, “Yeşim Taşı Ön Türkler ve Türk Tarihinden Kesitler” adlarıyla kitaplar da yazdı. 10'dan fazla kitabı var. Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi Sektörleri'ni konu alan dergilerde makaleleri yayınlanıyor. Kazakistan- Özbekistan- Türkistan'da 4 yıl yaşadı. Bölgede kimya fabrikası kuruluşunda çalıştı. Kazakistan'da olaylar patlayınca 4 yıl boyunca biriktirdiği gözlemleri ve tespitlerinden bir özet yapıp gönderdi.

Sizinle paylaşıyorum.

★★★

“Soğuklar.

Bıkkınlık.

Ve Kazakistan.

Siz hiç eksi 20 ila eksi 30 derecede hem doğalgaz hem de elektriksiz kaldınız mı? Her gün saatlerce buz gibi evde, dükkanda yaşamak durumuyla yüz yüze geldiniz mi? Bir de yıllarca tek ses, tek parti ve tek adamın yönetiminde yönetildiniz mi? Dünyada çok seslilik yayılırken sansürden geçmiş dergilere ve aynı başlıkla çıkan gazetelere izin verildiği ve devlet gelirlerinin küçük bir gruba aktarıldığı bir ülkenin vatandaşı oldunuz mu?

Niçin bu 4 soru?

Kazakistan karıştı ve doğal olarak dış güçler gündeme getirildi. Sanki yukarıda saydığım nedenler yok gibi. İnsanlar cennette yaşarken dış güçler, tahrikçiler gelip halkı kışkırtıyorlar ve deyim yerindeyse rahat batan halk sokağa dökülüyor. 2007- 2008 kışında Özbekistan'ın Fergana Vadisi'nde bir fabrika kuruyorduk. Bir yıl önce kimyasal pazarlamak için bölgeye gelmiştim. Bir işletmenin Türk müdürü kış aylarında yaklaşık 5 ay fabrikayı kapattıklarını, çünkü doğalgaz ve elektrik kesintilerinden çalışılmadığını söylemişti. Bölgede yaşayan Türk teknik adamlar da kışın doğalgaz ve kesintileri yüzünden milletin ayaklandığını ve yolları kestiğini söylüyorlardı. Bunları Türk patronun oğluna “yatırım riski” olarak aktardım. Bana, “Küçük yerli ortağın eyalet milletvekili olduğunu, doğalgaz ve elektriğin garanti edildiği” cevabını verdi. Kendisine, “olmayan bir şeyin garantisinin verilemeyeceğini”

söyledim. Sonra iyi Türkçe bilen ve bize tercümanlık yapan çalışanı çağırdım.

Şu konuşma geçti:

-Burada elektrik kesilir mi?

-Hayır Abi?

-Nerede kesilir?

-Kışlak da kesilir.

-Bizim fabrika nerede?

-Kışlakta abi.

Tek adam, tek parti yönetimlerinde kimse kötü olmamak için PROBLEM VAR demez. Yukarıdan aşağıya “bir problem var mı” diye sorulur; aşağıdan yukarıya “yok cevabı” gelir. Problem yok denilince zaten çözüm aranmaz. Kasım ayında çalışanlar montajı bırakıp Türkiye'ye döndüler. Sebep soğuktan ve ısınamamaktandı. Çünkü elektrik ve doğalgaz saatlerce kesiliyordu. Bu yüzden fabrikanın bulunduğu bölgedeki kasabalarda yaşayan halk yolları kesti, protesto yürüyüşleri yaptılar.

Kazakistan'da ders çok.

Anlayana…

Ekrem Hayri Peker.”

★★★

Yaklaşık 30 yıl boyunca ülkeyi yöneten kurucu Lider Nursultan Nazarbayev, 2019'da devlet başkanlığından ayrıldı. Yerine onun desteklediği Kasım Cömert Tokayev seçildi. Kazakistan'da 3 gün önce “zamları protesto” sokaklara taşıp ölümler başlayınca Kasım Cömert, göstericileri “terörist” ilan etti ve orduya “uyarı yapmadan ateş etme emri” verdi.

Kazakistan!

Doğal kaynak zengini.

Çoğunluk fakir.

Azınlık zengin.

Sorgusuz, sualsiz.

Habersiz, ihbarsız.

Tek sözle yönetiliyor.

Derin yolsuzluk var.

Bak Kazakistan'a!

Gör halini.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Denizde dalga! Limanda yağma!

Liman işletmeciliğinin ana kaynağı: gelen gemi, giden gemi, gelen yük, giden yük. Limanı devlet yapmış gelirlerini de o toplardı. Liman işletme imtiyazı bu iktidar döneminde hızla özele satıldı. İktidar devletin liman işletme imtiyazını peşin paraya satarak aslında dış borç büyüttü. 18 devlet limanının işletme imtiyazını alan şirketler; dış borç para bulup işletme hakkını satın aldıkları için bu aslında “dış para ile borçlanma” yolu oldu. 18 limanın işletme imtiyazı satış sözleşmesi en erken bitecek olanı 2027 yılında yani daha 5 yıl var. Buna rağmen liman imtiyazını satan sözleşmelerin 49 yıllığına uzatılması için niçin bugünden harekete geçildi? Soruluyor, cevap veren yok. Döviz bitti! Denizde dalga! Limanda yağma!